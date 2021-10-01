مبيعات مستحضرات التجميل الكورية تشهد زيادة كبيرة في سوق الشرق الأوسط

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يشهد حجم مبيعات مستحضرات التجميل الكورية زيادة كبيرة في الشرق الأوسط، بعد أن حظيت مستحضرات التجميل الكورية بإقبال كبير في الصين والولايات المتحدة والدول الأوربية.

ويرجع السبب في هذه الزيادة إلى ارتفاع حجم استهلاك الكيه – بيوتي في الشرق الأوسط بما يتماشى مع موجة الثقافة الكورية المنتشرة هناك.

وطبقا لتقارير صادرة عن المؤسسة الكورية لتنمية التجارة والرابطة الكورية لمصدري مستحضرات التجميل، بلغ حجم صادرات مستحضرات التجميل الكورية إلى الشرق الأوسط 7.8 مليون دولار حتى شهر يونيو الماضي، بعد أن كان 4.3 مليون دولار في عام 2019، و7 ملايين دولار في العام الماضي.

الجدير بالذكر أن حجم سوق الشرق الأوسط لمستحضرات التجميل بلغ 36 مليار دولار في العام الماضي، بعد أن كان 18 مليارا في 2015.

وكانت شركة "أموري باسيفيك" الكورية لمستحضرات التجميل قد قامت بتأسيس شركة فرعية تابعة لها في المنطقة الحرة في دبي في شهر مايو من عام 2016، ثم وقعت عقد مشاركة مع مجموعة "الشايع" التي تعد شركة رائدة في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية في شهر ديسمبر من نفس العام.

نوفي شهر مارس من عام 2018، قامت شركة "أموري باسيفيك" بطرح العلامة "إيتود هاوس" في دبي، لتلبية الطلب المتزايد على الماكياج الملون لدى الشابات في الشرق الأوسط.

ومنذ ذلك الحين، تم توسيع آفاق انتشار علامة "أموري باسيفيك" في الشرق الأوسط، لتشمل كلا من الكويت والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين وسلطنة عمان.

بالإضافة إلى ذلك، تبذل شركة "أموري باسيفيك" جهودا لحصول منتجاتها على شهادات الحلال، حيث قامت بطرح 3 أنواع من مستحضرات التجميل التي حصلت على شهادات الحلال، في سوق الشرق الأوسط بعلامة "إنيسبري" في عام 2016.

ومن جانبها، تقدمت شركة "إل جي" الكورية للأدوات المنزلية والرعاية الصحية إلى الشرق الأوسط بمستحضرات التجميل التي تحمل علامة "ذا فيس شوب"، وتدير حاليا أكثر من 80 محلا خاصا لتلك العلامة في 7 دول عربية.

وتحظى منتجات "إل جي" من مستحضرات التجميل بإقبال كبير لدى النساء المسلمات، لأنه يتم إنتاجها باستخدام المواد النباتية.