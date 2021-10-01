رسل السلام تعقد ندوة عن المرأة اليمنية بالمشاركة مع سفارة كوريا في اليمن

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عقدت منظمة رسل السلام ندوة بعنوان "المرأة اليمنية بين فرص التمكين وتحديات التهميش" يوم التاسع عشر من سبتمبر الجاري، بالمشاركة مع السفارة الكورية لدى اليمن.

وفي مستهل الندوة رحب السفير الكوري "كواك تيه يول" بالمشاركين في الندوة، معربا عن تقديره للمرأة اليمنية التي تواجه التحديات من أجل تجاوز التهميش والوصول للتمكين في مختلف المجالات.

وأكد السفير الكوري "كواك" أن كوريا الجنوبية تدعم الحكومة اليمنية في كافة المجالات، خاصة بشأن تعزيز مكانة المرأة.

وجاءت هذه الندوة لنشر الوعي وفهم التحديات التي تواجه المرأة اليمنية، وبهدف ضمان سماع صوتها واحترام حقوقها لتتمكن من لعب دور في إحلال السلام في اليمن.

ومن جانبه، أكد وكيل الوزارة اليمنية للشؤون القانونية وحقوق الإنسان "نبيل عبد الحفيظ" على ضرورة أن تحتل المرأة اليمنية المكانة التي تليق بها، مشيرا إلى أن الوزارة وبالتنسيق مع كافة الجهات المحلية والدولية تعمل على تعزيز مكانة المرأة ورفع مستوى الوعي بتمكينها.

وبدورها، تحدثت الدكتورة "نهال العولقي" وزيرة الشؤون القانونية اليمنية السابقة عن المرأة في مخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور وما حصلت عليه من استحقاقات في كل المحافل، مشيرة إلى أهم الطرق والوسائل التي تساهم في تمكين المرأة، ومؤكدة على ضرورة وضع الحكومة خطة لدمج الناجيات من سجون انتهاكات الحوثي في المجتمع.

وتحدثت الناجية من سجون الحوثي "سونيا صالح" عن واقع المرأة اليمنية بين النزوح والتشريد والاختطاف، مشيرة إلى أهمية إيلاء الناجيات من سجون الحوثي اهتماما أكبر من قبل الحكومة ومنظمات المجتمع المعنية، وإعادة تأهيلهن للاندماج في الحياة وممارسة أعمالهن.

وأوضح وكيل وزارة الإعلام الدكتور "محمد قيزان" أن المرأة هي الركيزة الأولى والأساسية لانتزاع حقوقها، مشيرا إلى أهمية دعم الأحزاب لتمثيل المرأة بشكل فاعل في مواقع صنع القرار.

وتحدثت "حورية مشهور" وزيرة حقوق الإنسان الأسبق عن أهمية تفعيل الآليات الوطنية للدفاع عن المرأة خاصة اللجنة الوطنية للمرأة والمجلس الأعلى للمرأة.

وأكد المشاركون في ختام الندوة على ضرورة الاهتمام بالمرأة وتوفير سبل العيش الكريم لها وتأهيلها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، لتمكينها وجعلها رائدة ومساهمة في عملية صنع القرار.