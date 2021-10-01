(10) 됐다 그래

준아 : (휴대폰 문자로) 이본? 1층에서 잠깐만 볼 수 있을까요?

(رسالة نصية) إيبون؟ هل يمكنني رؤيتك لدقيقة بالدور الأول؟

해든 : …

....

라훈 : 누나. 준아 형이 보자는데.

أختي، جون اه يطلب أن يراكِ

해든 : 아 됐다 그래.

قل له لا.

준아 : 이본 나…

إيبون، أنا.

해든 : 들어오지마요.

لا تدخل.





شرح التعبير

التعبير مكون من فعلين: 됐다و 그래

الأول، 됐다: يعني تم، لا داعي، لا حاجة

الثاني، 그래: من الفعل 그러다 الذي يعني "كذلك"، وهنا بمعنى "قل ذلك" 그렇게 말하다.

يستخدم التعبير عندما ينقل لنا طرف ثالث كلام أو شروط طرف آخر ولكن لا تنال رضا المستمع فيخبر الطرف الأول (المستمع) الطرف الثاني (ناقل الكلام) أن ينقل رفضه للطرف الآخر 됐다 그래.

الفعل 되다 هنا يعني "لا حاجة" لا ضرورة لذلك لا أحتاج لفعل هذا. وعادة ما يستخدم التعبير بمفردة في صيغة الماضي 됐어 .





شرح الأمثلة

① 가: 영미가 지난번에는 미안했다고 전해 달래.

أ.يونغ مي طلبت مني أن أنقل لك اعتذارها عما حدث المرة الماضية.

나: 됐다 그래. 미안하면 자기가 직접 사과를 해야지.

ب.قل لها لا داعي. إذا كانت تشعر بالأسف يجب أن تعتذر بنفسها.





② 가: 민수가 만나서 얼굴 좀 보면서 얘기하자던데.

أ.مينسو تقول فلنلنتقي ونتحدث.

나: 됐다 그래. 난 걔하고 할 얘기 없어.

ب.أخبرها أنه لا داعي. ليس لدي ما أتحدث به معها.



