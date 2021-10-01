الممثل جونغ أو سونغ يتبرع بـ 100 مليون وون لمساعدة الناس في أفغانستان

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تبرع الممثل الكوري "جونغ أو سونغ"، وهو سفير النوايا الحسنة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بمبلغ 100 مليون وون لتخصيصها في مساعدة الناس في أفغانستان.

وقد ظل الممثل "جونغ" يمارس نشاطاته الفعالة كسفير للنوايا الحسنة للمفوضية منذ عام 2015، حيث سافر إلى العديد من البلدان التي تواجه أزمات لاجئين، ومنها لبنان وجنوب السودان والعراق ونيبال.

الجدير بالذكر أن أكثر من 590 ألف أفغاني فقدوا منازلهم هذا العام، وأن ما يقرب من نصف عدد سكان أفغانستان، أي حوالي 18 مليون شخص، يحتاجون إلى المساعدة منذ أن سيطرت طالبان على العاصمة كابول الشهر الماضي.