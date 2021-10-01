إدراج أغنية ديناميت ضمن قائمة رولينغ ستون لأفضل 500 أغنية

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تم إدراج أغنية "ديناميت" لفرقة "بي تي إس" ضمن قائمة "رولينغ ستون" الأمريكية لأعظم 500 أغنية في التاريخ.

وأعلنت المجلة الأمريكية عن هذه القائمة أمس بتوقيت الولايات المتحدة، حيث احتلت الأعنية الكورية المركز رقم 346 في القائمة. وقالت المجلة إن هذه الأغنية التي احتلت الفرقة الكورية بها لأول مرة قمة جدول "بيلبورد" للأغاني الفردية، أصبحت بمثابة معلم جديد بين الفرق الغنائية الكورية التي تحاول السيطرة على صناعة الموسيقى العالمية. يشار إلى أن "رولينغ ستون" كانت قد بدأت في إصدار قائمة أفضل 500 أغنية في عام 2004، وقد قامت هذا العام بتعديل القائمة لأول مرة منذ 17 عاما بعد أن أجرت استطلاعا للرأي على حوالي 250 خبيرا، بمن في ذلك مخرجون ونقاد وصحفيون، حيث أدرجت 254 أغنية جديدة بما فيها "ديناميت" في القائمة.

الجدير بالذكر أن أغنية "ريسبكت" للمغنية "أريثا فرانكلين" التي تلقب بـ"ملكة أغاني سول"، احتلت المركز الأول في القائمة الجديدة.