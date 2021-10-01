بلاك بينك تشارك في حملة عزيزتي الأرض الشهر القادم

د. ليلى بيك هي وان: أتحدث مع نفسي للحصول على الطاقة الإيجابية
2021-10-01
#أخبار الساحة الفنية l 2021-09-28
من المقرر أن تشارك فرقة "بلاك بينك" في حملة "عزيزتي الأرض" التي تنظمها شركة "يوتيوب"، يوم الثالث والعشرين من شهر أكتوبر القادم.
و"عزيزتي الأرض" هي حملة تتمحور حول تغير المناخ، وسيحضر الحدث قادة من الطراز العالمي، بمن فيهم البابا فرانسيس، والرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما"، والرئيس التنفيذي لشركة غوغل "سوندار بيتشاي".
وستكون فرقة "بلاك بينك" فنان الكيبوب الوحيد الذي يشارك في الحملة.
2021-10-01
2021-10-01
2021-10-01
يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;