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بلاك بينك تشارك في حملة عزيزتي الأرض الشهر القادم

#أخبار الساحة الفنية l 2021-09-28

من أغانى القمة

ⓒ YG Entertainment

من المقرر أن تشارك فرقة "بلاك بينك" في حملة "عزيزتي الأرض" التي تنظمها شركة "يوتيوب"، يوم الثالث والعشرين من شهر أكتوبر القادم.

و"عزيزتي الأرض" هي حملة تتمحور حول تغير المناخ، وسيحضر الحدث قادة من الطراز العالمي، بمن فيهم البابا فرانسيس، والرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما"، والرئيس التنفيذي لشركة غوغل "سوندار بيتشاي".

 وستكون فرقة "بلاك بينك" فنان الكيبوب الوحيد الذي يشارك في الحملة.

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