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ألبوم فرقة إن سي تي 127 الجديد يحتل المركز الثالث في قائمة بيلبورد

#أخبار الساحة الفنية l 2021-09-28

من أغانى القمة

ⓒ SM Entertainment

احتل ألبوم فرقة "إن سي تي 127" الثالث الجديد بعنوان "ستيكر" المركز الثالث في قائمة "بيلبورد 200" الأمريكية للألبومات.

وكانت الفرقة قد احتلت الفرقة المركز الخامس في القائمة الأمريكية في شهر مارس من العام الماضي بألبومها الثاني بعنوان "إي سي تي # 127 نيو زون".

وتم بيع مليونين و150 ألف نسخة من ألبوم الفرقة الثالث "ستيكر" خلال أسبوع من الكشف عنه.

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