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يانغ يو سوب من فرقة هايلايت يطلق نشاطه كمطرب منفرد

#أخبار الساحة الفنية l 2021-09-28

من أغانى القمة

ⓒ Around Us Entertainment

بدأ المطرب "يانغ يو سوب" عضو فرقة "هايلايت" ممارسة نشاطه الغنائي كمطرب منفرد بإصدار ألبومه المنفرد الكامل بعنوان "صندوق شوكولاته" يوم العشرين من شهر سبتمبر.

ويعد هذا الألبوم أول ألبوم منفرد يصدره المطرب "يانغ" منذ ظهوره في الساحة الغنائية كعضو لفرقة "هايلايت" قبل 12 عاما، وهو أيضا أول ألبوم له منذ تسريحه من الخدمة العسكرية الإلزامية في شهر أغسطس من العام الماضي.

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