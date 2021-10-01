يانغ يو سوب من فرقة هايلايت يطلق نشاطه كمطرب منفرد

د. ليلى بيك هي وان: أتحدث مع نفسي للحصول على الطاقة الإيجابية
2021-10-01
#أخبار الساحة الفنية l 2021-09-28
بدأ المطرب "يانغ يو سوب" عضو فرقة "هايلايت" ممارسة نشاطه الغنائي كمطرب منفرد بإصدار ألبومه المنفرد الكامل بعنوان "صندوق شوكولاته" يوم العشرين من شهر سبتمبر.
ويعد هذا الألبوم أول ألبوم منفرد يصدره المطرب "يانغ" منذ ظهوره في الساحة الغنائية كعضو لفرقة "هايلايت" قبل 12 عاما، وهو أيضا أول ألبوم له منذ تسريحه من الخدمة العسكرية الإلزامية في شهر أغسطس من العام الماضي.
2021-10-01
2021-10-01
2021-10-01
يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;