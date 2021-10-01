بي تي إس تشارك في حفلات عالمية للتوعية بالمخاطر المحدقة بكوكب الأرض

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وسط تعرض كوكب الأرض للعديد من المخاطر، مثل العدالة في توزيع اللقاحات، وتغير المناخ، والمجاعة، قامت منظمة "غلوبال سيتيزن" غير الحكومية بتنظيم سلسلة حفلات عالمية تشمل 6 قارات في العالم للتوعية بالمخاطر المحدقة بكوكب الأرض.

وافتتح المطرب البريطاني "إلتون جون" سلسلة حفلات عالمية بحفل أقيم في ميدان "شان دو بارس" في العاصمة الفرنسية باريس، أمس الأحد. وشارك في الحفلات العالمية عدد من المغنين والفرق، من بينهم المطرب الأمريكي "ستيفي وندر" في لوس أنجلس، والمطرب "بيلي إيليش" في نيويورك، وفرقة "بي تي إس" في سيول.