ليسا عضوة فرقة بلاك بينك تساعد الأطفال في التعليم في تايلاند

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ستساعد المطربة "ليسا" عضوة فرقة "بلاك بينك" في تحسين تعليم الأطفال في بلدها تايلاند.

وأعربت "ليسا" عن رغبتها في الانضمام إلى برنامج اجتماعي تقوده المؤسسة الكورية للتبادل الثقافي الدولي في مسقط رأسها في محافظة "بوريرام" في تايلاند.

وقالت المؤسسة الكورية إن "ليسا" فتحت حسابا على الإنترنت للمساعدة في جميع التبرعات.

وسيتم بموجب البرنامج الاجتماعي، وهو برنامج مشترك بين المؤسسة ووكالة "واي جي" الترفيهية المشرفة على فرقة "بلاك بينك"، بناء مجمع ثقافي بمساحة 160 مترا مربعا في مدرسة تقع في محافظة "بوريرام" في تايلاند هذا العام. كما سيتم بموجبه، توفير أجهزة كمبيوتر ومعدات الوسائط المتعددة الأخرى.