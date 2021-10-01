الجمعيات التعاونية الكورية تتضامن مع المزارعين الفلسطينيين

ⓒ DURE.COOP

في ظل زيادة الصعوبات التي يواجهها المزارعون الفلسطينيون نتيجة لاستمرار الأعمال العدوانية الإسرائيلية يعمل عدد من الجمعيات التعاونية الكورية على تعزيز التضامن معهم.

فعلى سبيل المثال، قدمت جمعية دوريه التعاونية مساعدة مالية تبلغ حوالي ثلاثة عشر ألف دولار مؤخرا إليهم بعد أن جمعها أعضاء الجمعية من أجل إعادة الإعمار في قطاع غزة.

يذكر أن القصف الجوي الإسرائيلي الذي جرى من الـ10 إلى الـ21من شهر مايو الماضي أسفر عن وفاة حوالي 230 مواطنا فلسطينيا. كما تعرض المزارعون هناك لأضرار كبيرة.

وأيضا تم تدمير حوالي 290 مرفقا للتحلية وحوالي 50 هكتارا من المحاصيل الزراعية وحوالي 2,100 بيت زجاجي وحوالي 50 سفينة صيد هناك.

وتضامنا مع الفلسطينين قررت جمعية دوريه التبرع بمساعدة مالية من صندوقها الخاص بالتبادلات والتي ظل أعضاء الجمعية يجمعونها كلما اشتروا مختلف الاحتياجات اليومة.

وبهذه المناسبة أعرب مدير عام اتحاد لجان العمل الزراعي الفلسطيني "فؤاد أبو سيف" عن الشكر للجمعية قائلا إن تضامن الجمعية الكورية يعطي لهم قوة كبيرة في مثل هذا الوقت.

وأضاف أن تلك المساعدات ستستخدم في حماية أراضي المزارعين وحماية المواطنين في فلسطين. من ناحية أخرى، كان اتحاد "هان ساليم" الكوري للجمعيات التعاونية قد نظم حملة لإرسال كراسٍ متحركة إلى المتضررين من الحرب الفلسطينية في عام 2018.

كما قام خلال الشهر الماضي بحملة لجمع تبرعات مالية لإعادة الإعمار في قطاع غزة بما في ذلك استعادة الأراضي الزراعية الفلسطينية التي دمرت نتيجة للقصف الإسرائيلي، وإنشاء مسارات للري وإعادة بناء الآبار وتقديم العلف للماشية.