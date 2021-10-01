تعيين رئيس جمعية الصداقة الكورية المغربية كقنصل فخري للمغرب

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تم تعيين "صونغ جوم هوا" رئيس جمعية الصداقة الكورية المغربية كقنصل فخري للمملكة المغربية مؤخرا.

وقالت الجمعية إن السفارة المغربية في كوريا عينته كقنصل جديد لها بعد أن نالت الاعتماد على هذا القرار من وزارة الخارجية الكورية.

وقد تولى صونغ رئاسة الجمعية في العام الماضي وظل يساهم في تعريف الكوريين بالمملكة المغربية في كوريا من خلال ممارسة مختلف أنواع الأنشطة البدلوماسية المدنية في كوريا.

تجدر الإشارة إلى أن القنصل الفخري عبارة عن دبلوماسي مدني يمثل دولة تعينه ويعمل على تعزيز التعاون بين البلدين ويدعم الدبلوماسية ومختلف الأنشطة ذات الصلة حسب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963.

وبهذه المناسبة قال القنصل الفخري "صونغ" إنه سيبذل المزيد من الجهود بالتعاون مع أعضاء الجمعية الكورية المغربية لزيادة اهتمام وتفاهم المواطنين الكوريين مع المغرب وأنه سيكون بمثابة جسر دبلوماسي مدني يربط المغرب بكوريا.