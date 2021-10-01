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وقع السفير الكوري لدى البحرين "جونغ هيه كوان" مع جامعة البحرين مذكرة تفاهم لأعمال "معهد الملك سيجونغ" لتعليم اللغة الكورية لطلبة الجامعة يوم الأحد الماضي.

وبموجب هذه الاتفاقية سيواصل معهد الملك سيجونغ أعماله لتعليم اللغة الكورية في الجامعة البحرينية.

وقال رئيس جامعة البحرين الدكتور "رياض يوسف حمزة" إن كوريا الجنوبية قطعت أشواطا مهمة في التقدم على جميع الأصعدة، ومنها الصعيد التربوي والتكنولوجي، وباتت تستقطب قطاعات من الطلبة والمهندسين والمبرمجين، لتغذية صناعاتها التكنولوجية عالية الجودة، مشيرا إلى أن جامعة البحرين ترغب في منح طلبتها الفرصة للتعرف على اللغة والثقافة الكورية الأمر الذي سيفتح آفاقا جديدة أمامهم.

ومن جانبه، عبر السفير الكوري عن سعادته للتعاون القائم وقال إنه لاحظ زيادة اهتمام الشعب البحريني باللغة والثقافة الكورية مؤخراً.

وأضاف أنه يأمل في أن يؤدي بناء مثل هذه العلاقات مع أكبر جامعة في مملكة البحرين إلى ربط الناس بعمق بالثقافة الكورية وإلى فتح المزيد من المسارات في أفق التبادلات الأخرى، ذات القيمة الأكبر، وفي جميع مجالات الحياة.

يذكر أن جامعة البحرين كانت قد افتتحت معهد الملك سيجونغ لتعليم اللغة الكورية في شهر أكتوبر من عام 2017 بعد توقيع مذكرة تفاهم مع السفارة الكورية في شهر يونيو من نفس العام.

وبناء على مذكرة التفاهم الجديدة ستستمر أعمال المركز الكوري في جامعة البحرين حتى عام 2024.