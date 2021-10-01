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صرحت الشبكة الدولية للمؤثرين الأسبوع الماضي بأنها قامت بتعيين السيدة الجزائرية " لين اوني" كسفيرة دولية.

وقد ظلت الشبكة تعين مؤثرين دوليين يساهمون في تعريف شعوب العالم بكوريا ويمارسون نفوذ الخير باستخدام مختلف أنواع المحتويات.

ويتولى السفراء الدوليون مهمة القيام بأنشطة التعريف بكوريا بشكل نظامي بالتعاون مع الشبكة الدولية.

وقد ظلت "لين اوني" تنتج عددا من المحتويات التي تقدم الثقافة الكورية إلى الدول العربية من أجل بناء جسر من المعرفة بين الثقافتين. تجدر الإشارة إلى أن الكلمة الكورية "اوني" في لقبها تعني "أخت". ولهذا فيمكن ترجمة لقبها "لين اوني" إلى "الأخت لين".

وبهذه المناسبة، أعربت "لين" عن سعادتها وقالت إنها ستبذل المزيد من الجهود لتقديم المحتويات الممتعة والمفيدة إلى متابعيها، مشيرة إلى أن ممارسة النفوذ على الآخرين تستلزم مسؤولية كبيرة.

ويذكر أن زوجها كوري، ولهذا فإن لديها الكثير من الفرص لمعايشة مختلف الصور الحياتية في كوريا. كما أنها وزوجها يحبان السفر والتقاط الصور الفوتوغرافية، مما يمكنها من تقاسم مختلف الأماكن الكورية الجميلة إلى جانب الأطعمة ومستحضرات التجميل والموضة الكورية إلى الناس بوتيرة سريعة.