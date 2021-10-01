د. ليلى بيك هي وان: أتحدث مع نفسي للحصول على الطاقة الإيجابية

الدكتورة "بيك هي وون"، واسمها العربي "ليلى"، تدرّس حاليا اللغة العربية للطلاب في جامعة هانكوك للدراسات الأجنبية، وتقول في مقابلة مع القسم العربي إنها بدأت تهتم بالأدب العربي ودراساته منذ أن التحقت ببرنامج للتبادل الثقافي، حيث درست "تذوق النص الأدبي" في مركز اللغات التابع للجامعة الأردنية، ثم ترجمت رواية للأديبة "سحر خليفة"، وبالتالي قررت التعمق في الأدب العربي أكثر.

وتحكي الدكتورة ليلى عن تجربتها خلال مناقشة الدكتوراه، كما تشرح موضوع رسالتها، وكيف تأثرت كثيرا بقول أحد الأساتذة لها: "إنك ستكونين واحدة منا". وتقول الدكتورة ليلى أيضا إنها عانت من ضغوط نفسية كبيرة خلال فترة الدراسة في الغربة خاصة في زمن كورونا، لكنها تغلبت على تلك المشاعر من خلال ممارسة الرياضة واليوغا، مشيرة إلى أنها عندما تشعر بالاكتئاب تجلس وحدها وتتحدث مع نفسها للتخلص من الطاقة السلبية، وتشجيع نفسها بطريقة إيجابية.









وتقول إنها جابت كل أنحاء الأردن تقريبا، كما زارت القدس التي أجبتها كثيرا نظرا لوجود أجواء روحانية كبيرة فيها. وتوقعت الدكتورة "بيك هي وون"حدوث تغييرات جذرية في مستقبل التدريس بعد انتهاء كورونا، وأضافت أنها تخطط لتأليف عدد من الكتب، كما ستبحث عن شريك حياتها خلال الفترة القادمة.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".



