خطة الحكومة الكورية لتطبيع الحياة اليومية على مراحل

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رغم استمرار انتشار فيروس كورونا في كوريا الجنوبية، أكدت الحكومة الكورية أنها ستقوم بتطبيق نظام التعايش مع كورونا في أواخر شهر أكتوبر أو أوائل نوفمبر القادم كما هو مخطط له، من أجل تطبيع حياة الناس اليومية على مراحل، مع الوضع في الاعتبار معدلات التطعيم العالية، ولأنه من غير المعقول الاستمرار في تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي. وقال وزير الصحة والرفاهية "كوان دوك تشول" في تصريح أدلى به يوم الثلاثاء الماضي إنه أصبح من الصعب على المواطنين الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، مشيرا بذلك إلى أن الحكومة تخطط لتحويل التباعد الاجتماعي إلى نظام للتعايش مع كورونا.

وأضاف أنه سيمكن تحويل نظام الحجر الصحي في أواخر شهر أكتوبر الجاري الذي من المتوقع أن تتجاوز فيه معدلات تطعيم المسنين 90%، والفئات العمرية الأخرى 80%، بحيث يمكن تطبيق نظام التعايش مع كورونا بدءا من أوائل نوفمبر وعلى مراحل.

ودعا الوزير "كوان" أفراد الشعب إلى الالتزام بقواعد الحجر الصحي الأساسية حتى بعد تطبيق نظام التعايش مع كورونا، لأنه سيكون من الصعب على النظام الطبي في البلاد التعامل مع فيروس كورونا إذا زاد عدد الإصابات اليومية عن 4 آلاف.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تخفيف القيود على التجمعات واستخدام المطاعم والمقاهي للمطعمين في المرحلة الأولى من مراحل تطبيع الحياة اليومية، وأضاف أن الحكومة تدرس إمكانية السماح لأولئك الذين يكملون التطعيم، والذين تثبت نتائج اختبارهم عدم الإصابة بالفيروس، والذين يتعافون بعد تأكيد الإصابة، باستخدام المرافق العامة دون قيود مثلما يحدث في فرنسا وألمانيا والدانمارك.

وقال إنه سيتم تخفيف القيود المفروضة على ساعات العمل للمحلات من الساعة العاشرة مساءً إلى منتصف الليل.

إلى جانب هذا، تستعد الحكومة لتوسيع نظام علاج كورونا في المنازل. ويتم بموجب هذا النظام علاج المصابين بالفيروس في منازلهم، وإرسالهم إلى المستشفيات إذا ساءت حالتهم الصحية.

جاء ذلك في الوقت الذي يشهد فيه عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا زيادة مستمرة، خاصة بعد انتهاء عطلة عيد الحصاد "تشوسوك"، حيث تجاوز عدد الإصابات اليومية 3 آلاف.

وأشار وزير الصحة "كوان" إلى أن النظام الطبي الكوري قادر على التعامل مع 2500 إصابة يومية جديدة.

وقد تجاوزت معدلات تطعيم الجرعة الأولى من اللقاحات 75% من إجمالي عدد سكان البلاد، بينما تم التطعيم بجرعتين كاملتين لـ50% منهم. وتستهدف الحكومة تطعيم 80% من إجمالي عدد السكان بالجرعتين حتى نهاية أكتوبر الجاري.