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غالبا ما تُظهر مقاطع الفيديو أو الصور الخاصة بكوريا الشمالية مواطنين شماليين يرتدون أزياء رسمية. اليوم، تعرف على الأزياء الرسمية في كوريا الشمالية من البروفسورة "تشيه هي صون" الأستاذة في كلية الدراسات العليا للفنون في جامعة "جونغ آنغ".

الأستاذة في كلية الدراسات العليا للفنون في جامعة "جونغ آنغ"البروفسورة "تشيه هي صون " :

تنعكس سمات المجتمع الكوري الشمالي الجماعي في تصميمات الملابس أيضا. تشمل العناصر الرئيسية المعروضة في معارض الفن الصناعي ملابس العمل للعمال والقمصان والزي الرسمي لعمال الخدمة والزي المدرسي. عادة ما يرتدي السكان الشماليون الزي الكوري التقليدي عند حضور المناسبات الرسمية. وخلال الاجتماعات، يرتدون الزي العسكري أو بذلات "ماو" أو بذلات من نفس اللون. هذا يدل على أن كوريا الشمالية تؤكد على الوحدة الاجتماعية من خلال الملابس.





إذن كيف أثرت الأفكار الشيوعية على الأزياء في كوريا الشمالية؟

الأستاذة في كلية الدراسات العليا للفنون في جامعة "جونغ آنغ"البروفسورة "تشيه هي صون " :

قال الزعيم الكوري الشمالي السابق "كيم جونغ إيل" والزعيم الحالي "كيم جونغ أون" إنه من الضروري تطوير ملابس مناسبة لأنماط الحياة الاشتراكية ورفض الملابس المتأثرة بالاتجاهات الرأسمالية. تعتبر كوريا الشمالية الملابس وسيلة لإبراز روح المجموعة والحفاظ على النظام، وليس وسيلة للتعبير عن الفردية واتباع أحدث الاتجاهات. تؤمن الدولة الشيوعية أن الملابس تكشف عن روح الانتماء والروح القتالية في المجتمع الاشتراكي. في الشمال، يجب أن يخدم الزيُ الرسمي المنظم، مع الحد الأدنى من الزخارف، أغراضا وظيفية للإنتاج أو التعليم. في هذا الجو، اعتاد سكان كوريا الشمالية على ارتداء الزي الرسمي خلال المناسبات الرسمية وفي الحياة الاجتماعية.

في كوريا الشمالية، تشكل صناعة الملابس جزءا كبيرا من الصناعات الخفيفة. ولإنتاج الملابس للاستخدام المنزلي، يعمل معهد الملابس التابع لوزارة الصناعات الخفيفة على تصميم الملابس وطرق المعالجة، وتقوم وحدات الإنتاج في المناطق المحلية بتصنيع الملابس، والتي يتم توريدها بعد ذلك إلى الناس من خلال المتاجر. ومن الملاحظ أن تصميمات الأزياء في كوريا الشمالية قد تغيرت بشكل كبير في ظل حكم الزعيم الحالي "كيم جونغ أون"، مع إضافة لمسة من الذوق الحديث إلى تصميمات الأزياء الموحدة أيضا.

الأستاذة في كلية الدراسات العليا للفنون في جامعة "جونغ آنغ"البروفسورة "تشيه هي صون " :

تم عرض العديد من تصميمات الملابس في معرض بمناسبة الذكرى 74 على تأسيس جامعة بيونغ يانغ للفنون الجميلة في أغسطس. تضمنت تصميمات الملابس اليومية، بالطبع، وكانت هناك تصميمات متنوعة للزي المدرسي والزي الرسمي للعاملين في المرافق الثقافية وغيرها. تحت قيادة "كيم جونغ أون"، تغير الزي الرسمي للمضيفات في شركة الخطوط الجوية "كوريو" كثيرا. بالإضافة إلى خطوط العنق السفلية والتنانير القصيرة والقبعة الأنيقة الضيقة، حل الزي الأزرق ذو المظهر الأكثر تطورا محل الزي الأحمر القديم. اللون الأحمر يرمز إلى الاشتراكيةن بينما يعتبر الزي الجديد والأنيق للمضيفات وسيلة مهمة لتعزيز النظام.

في الشمال، يعد ارتداء الزي الرسمي إلزاميا في جميع المدارس والجامعات. على عكس كوريا الجنوبية، التي تزود مدارسها الطلاب بالزي الرسمي الخاص بها، فإن طلاب كل مرحلة دراسية في جميع أنحاء البلاد يرتدون زيا رسميا بنفس التصميم. وقد تغيرت تصميمات الزي المدرسي الكوري الشمالي في عام 2015 لأول مرة منذ 30 عاما.

الأستاذة في كلية الدراسات العليا للفنون في جامعة "جونغ آنغ"البروفسورة "تشيه هي صون " :

تبنت كوريا الشمالية قانونا لنظام التعليم الإلزامي لمدة 12 عاما خلال جلسة مجلس الشعب الأعلى في سبتمبر 2012. وتنفيذا لهذا القانون، تم إنشاء تصميمات جديدة للزي المدرسي. على عكس الماضي، عندما كان معهد واحد مسؤولا عن إنتاج التصميم، قام مكتب التوجيه المركزي للفنون الصناعية بجمع تصميمات مختلفة من جامعة بيونغ يانغ للفنون الجميلة واستوديوهات الفنون الصناعية المحلية، واختار التصميمات النهائية. ونتيجة لذلك، تم تصميم أزياء رسمية جديدة، إلى جانب الحقائب واللوازم المدرسية الأخرى. بالنسبة للزي الصيفي، يرتدي الطلاب الذكور قمصانا وسراويل قصيرة بيضاء، بينما ترتدي الطالبات قمصانا وتنانير. بالنسبة للزي الرسمي الشتوي، فإنهم يرتدون سترات فوقها. كان الزي الرسمي السابق قاتما بشكل عام، لكن لونه الآن صار أكثر إشراقا. الزي الرسمي للطلاب الذكور هو الأزرق الكوبالت، بينما الطالبات في المدارس الابتدائية والمتوسطة يرتدين سترات أرجوانية وتنانير رمادية. ورغم تغير اللون بشكل ملحوظ، فإن النمط لم يتغير كثيرا، حيث تستمر الطالبات في ارتداء التنانير.





ليس من المحرج بالنسبة للكوريين الشماليين ارتداء الزي العسكري في الحياة اليومية. ومن المعروف أن "كيم جونغ سوك"، الزوجة الأولى للزعيم الكوري الشمالي الأسبق "كيم إيل سونغ" وجدة الزعيم الحالي، كانت مهتمة بشدة بتصميمات الأزياء العسكرية.

الأستاذة في كلية الدراسات العليا للفنون في جامعة "جونغ آنغ"البروفسورة "تشيه هي صون " :

الزي العسكري له علاقة كبيرة بالأمن القومي. من المعروف أن كيم جونغ سوك نفسها صممت وصنعت عينات من الزي الرسمي للجيش الشعبي الكوري الشمالي والشارات التي تدل على الرتب العسكرية خلال السنوات الأولى للنظام. يعتبر هذا أصل الفن الصناعي لكوريا الشمالية. ومن المعروف أنها صممت زي القوات الهجومية المناهضة لليابان خلال فترة الاستعمار الياباني. ويقال أيضا إنها صممت الزي العسكري لمدرسة بيونغ يانغ التي تأسست قبل حوالي عاميْن من إنشاء الجيش الشعبي الكوري الشمالي. لم يتغير هذا التصميم كثيرا، مع وجود خطوط حمراء مثبتة على الأكمام.

واحدة من عناصر الموضة الشعبية في كوريا الشمالية هي بذلة ماو، رغم أنها ليست زيا موحدا. فغالبا ما ظهر زعماء كوريا الشمالية "كيم إيل سونغ" و"كيم جونغ إيل" و"كيم جونغ أون" علنا ببذلات ماو. ويبدو أن جميع المواطنين الشماليين يرتدون بذلات ماو.

الأستاذة في كلية الدراسات العليا للفنون في جامعة "جونغ آنغ"البروفسورة "تشيه هي صون " :

قد تبدو البذلات متشابهة في لمحة، لكن ألوانها، وأشكال الجيب، وأشكال الأزرار والمواد تختلف في الواقع. يتم تصنيفها إلى نوع عام ومنخفض وعالي الجودة. يختار الذكور في الغالب الكاكي أو اللون البني لبذلاتهم، والتي من الشائع رؤيتها في أماكن العمل وفي الحياة اليومية. اعتاد مؤسس كوريا الشمالي "كيم إيل سونغ" على ربط جميع الأزرار عندما كان يرتدي بذلة ماو، بينما استعمل "كيم جونغ إيل" بذلات تقفل بسوستة. أما الزعيم الحالي "كيم جونغ أون" فيستخدم بذلات ذات ألوان متنوعة ومنسوجات فاخرة. وباستخدام بذلات ماو بطرق مختلفة، يروج "كيم جونغ أون" لصورته كقائد ودود لشعبه.

تتدفق عناصر الموضة المتنوعة إلى كوريا الشمالية من الخارج من خلال الأسواق الخاصة "جانغ مادانغ"، لكن النظام الشيوعي لا يزال يميل إلى ربط ملابس المرء بالأيديولوجية، على الرغم من أن الملابس تعكس رغبات الأفراد وأذواقهم. ومن من المرجح أن تسود الثقافة الموحدة للأزياء في كوريا الشمالية لبعض الوقت.