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تعرف على شركة كورية ناجحة. تعرف على شركة "فوربيز كوريا FORBIZ KOREA" مطوّرة منصات التجارة الالكترونية.

مديرها التنفيذي "شين هون شيك":

توفر "فوربيز كوريا 포비즈코리아" حلول التجارة الإلكترونية وخدمات المنصات الإلكترونية. ساعدت الشركة أصحاب الأعمال وتجار التجزئة على تطوير منصة للتجارة الإلكترونية لمدة 15 عاما. اسم الشركة "فوربيز FORBIZ" هو اختصار لعبارة "For Business" أي "من أجل الأعمال"، في إشارة إلى رغبتها في دعم الأنشطة التجارية لعملائها. وبالإضافة إلى توفير أنظمة التجارة الإلكترونية للشركات، تهدف الشركة إلى إنشاء منصة قادرة على زيادة فوائد التجارة الإلكترونية.

عمل السيد "شين" سابقا كمنظم ومطوّر في شركة استشارية لتكنولوجيا المعلومات، حيث قام بمعالجة نقاط الضعف التي وجدها في خدمات الدعم الموجودة بمراكز التسوق عبر الإنترنت، وأنشأ شركة "فوربيز كوريا". وأيضا قام بتطوير نظامٍ ذكي لمراكز التسوق من خلال دمج مراكز التسوق مع نظام الإحصاء القائم على البيانات. يساعد النظام الجديد الشركات على إنشاء وتشغيل مراكز التسوق الخاصة بها. نفذت الشركة أكثر من 300 مشروع لتطوير مراكز تسوق عبر الإنترنت، بما في ذلك مركز شركة الجينسينغ الأحمر "جونغ كوان جانغ"، ومركز متجر السلع المنزلية "دايسو". وبصفتها شريكة لمنصة التجارة الإلكترونية الرائدة في جنوب شرق آسيا "لازدا Lazda"، فقد ساعدت الشركة أيضا العلامات التجارية الكورية على دخول أسواق منطقة جنوب شرق آسيا.

مديرها التنفيذي "شين هون شيك":

بدأت العديد من العلامات التجارية، بما في ذلك "نانينغ 9 NANING9" و"ستايل ناندا STYLENANDA"، في بيع منتجاتها والترويج لها عبر الإنترنت، وأصبحت بذلك شركات ذات قيمة مؤسسية كبيرة. عندما تنمو الشركات الصغيرة إلى شركات متوسطة الحجم، يتعين عليها تجهيز نفسها بأنظمة مختلفة، بما في ذلك النظم المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وبتخطيط موارد المؤسسات، وبالخدمات اللوجستية. يجب أن تكون هذه الأنظمة متكاملة أو متصلة بكفاءة. وإذا لم تعمل تلك الأنظمة بالشكل المطلوب، فسوف تواجه الشركات صعوبة بالغة في إدارة أعمالها. لقد تم تصميم برنامجنا لمساعدة الشركات على تطوير نظام تجارة إلكترونية مُخصص لأعمالها. واعتمادا على خبراتنا التي اكتسبناها على مدار أكثر من عشر سنوات، قمنا بتلبية طلبات العملاء بشكل فعال في منصتنا الإلكترونية.

إليكم مثالا على مركز تسوق نموذجي مصمم خصيصا لشركة معينة. إذا طلب المستهلك منتجا في مركز تسوق متخصص في بيع الجينسينغ الأحمر عبر الإنترنت، فإن أحد المتاجر -البالغ عددها 1300 متجر في جميع أنحاء البلاد- يقوم بتوصيل المنتج. يتعاون مركز التسوق مع هذه الشركات الصغيرة لتحقيق نمو مربح للجانبين، حيث يتمكن المستهلكون من رؤية المنتجات في المتاجر بأنفسهم قبل الطلب، وتتمكن مراكز التسوق أيضا من زيادة مبيعاتها. وبما أن مراقبة المخزون والمنتجات الطازجة هما من الأمور المهمة بالنسبة لمراكز تسوق المواد الغذائية، فقد ابتكرت "فوربيز كوريا" حلا يربط نظام إدارة الإنتاج بالتسوق. واعتمادا على التكنولوجيا والخبرة التي تمتلكها، أنشأت الشركة أيضا حلا مخصصا لمتجر يبيع مجموعة متنوعة من السلع المنزلية رخيصة الثمن، وحلولا أخرى لمراكز التسوق التي توفر السلع الداخلية والمستلزمات اليومية الصغيرة. وقامت الشركة بتطوير منصة إلكترونية جديدة تُدعى "ريلاكيت" من أجل توفير حلولها لعملاء أكثر بأسعار في متناول اليد، وتُعد منصة "ريلاكيت" نموذجا مستقبليا للتجارة الإلكترونية، حيث يجمع المنتجين والبائعين والوسطاء في منصة واحدة.

مديرها التنفيذي "شين هون شيك":

"ريلاكيت Relaket" هي منصة عالمية لإدارة أسواق متعددة، تعمل على دمج سلاسل قيمة التجارة الإلكترونية. يدير النظام التوزيع داخل كوريا وخارجها بطريقة متكاملة. في الوقت الحالي، تجد العديد من الشركات الصغيرة صعوبة في إنتاج السلع وبيعها بشكل جيد في نفس الوقت. تسهّل "ريلاكت" على العديد من العلامات التجارية والبائعين عملية توزيع البضائع بطريقة منهجية. تمتلك المنصة جميع الإمكانيات المطلوبة لتلبية متطلبات العملاء في التجارة الإلكترونية.

كانت الشركات في الماضي تبيع المنتجات في مراكز التسوق الخاصة بها، أو في الأسواق المفتوحة، أو عن طريق الاتصال بالعملاء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لكن لم تكن هناك منصة رقمية تجمعها وتسهل عليها عملية الاتصال. الآن توفر "ريلاكت" ذلك كله، حيث يستطيع البائعون من خلال المنصة أن يديروا المخزون والطلبات والتوصيل وشكاوى العملاء في وقت واحد. تتصل المنصة بثمانية أسواق مفتوحة رئيسية في كوريا، بل وأيضا بالأسواق العالمية، بما في ذلك "لازادا Lazada" و"زيلينغو Zilingo". توفر "ريلاكيت" إمكانية الإدارة المتكاملة للمنتجات المُباعة في أسواق العديد من الدول التي تستخدم عملات ولغات مختلفة. وبالتعاون مع بوابة "نيفر"، أطلقت "فوربيز كوريا" خدمتها الواعدة التي تُدعى "ميتا كوميرس META Commerce" في شهر مارس من هذا العام، وهي منصة تجارة إلكترونية مجانية مستقلة، افتتحتها الشركة إيمانا منها بأن التوسع في سوق التجارة الإلكترونية المحلية سيساعد الشركة على زيادة قدراتها التنافسية.

مديرها التنفيذي "شين هون شيك":

اعتمادا على خبراتنا التي اكتسبناها على مدار أكثر من عشر سنوات، قمنا بتطوير تلك الخدمة مع "نيفر كلاود Naver Cloud". نحن نوفر هذه الخدمة للعديد من الشركات مجانا حتى تتمكن من تنفيذ مشروعات التجارة الإلكترونية مع مطورين بدلاء، وليس معنا. في الواقع، لم تتمكن بعض الشركات من العمل معنا بسبب التكلفة أو بسبب مشكلات أخرى. ولكن من خلال هذه الخدمة، ستقوم تلك الشركات بتنفيذ عشرات من المشروعات.

تتيح خدمة "ميتا كوميرس" إمكانية إدارة مركز تسوق كبير أو شركة ناشئة. يقدم المتخصصون في التطوير والتصميم والتسويق مساعداتهم، حتى يتمكن أي مستخدم للخدمة من تجربة التجارة الإلكترونية. وبسبب استمرارها في جهودها الإبتكارية، تستعد "فوربيز كوريا" للخطوة التالية لمواكبة أحدث اتجاهات التجارة الإلكترونية.

مديرها التنفيذي "شين هون شيك":

ربما تكون قد سمعت بمصطلح "دروب شيبينغ dropshipping"، الذي يعني عدم احتفاظ بائع التجزئة بأي مخزون. نعتقد أن التجارة الإلكترونية في المستقبل ستتحول إلى تجارة تتمحور حول الفرد، ورؤيتنا هي توفير منصة "دروب شيبينغ" عالمية. حتى الآن، تعمل منصتنا كوكيل مبيعات لبيع منتجات الشركات الصغيرة في مقاطعة "كيونغ كي" الكورية في اليابان وفي جنوب شرق آسيا. أيضا من خلال منصتنا، تشارك 120 شركة تقريبا في مشروع مركز توزيع الأعمال الصغيرة والمتوسطة لدعم المصّدرين الصغار. نأمل أن نتمكن من المساهمة في بناء منصة متقدمة تتيح للشركات الصغيرة والمصنعين توزيع سلعهم عبر الإنترنت بشكل أكثر سلاسة.

الهدف الرئيسي لشركة "فوربيز كوريا" هو توفير منصة تجارة إلكترونية عالمية تربط العالم بأكمله. وسوف تتمكن هذه الشركة بالتأكيد من تحقيق هدفها، حيث إنها مستمرة في التطور بالتوازي مع بيئة التجارة الإلكترونية سريعة التغير. ونحن نتطلع إلى حل التجارة الإلكترونية الأكثر مثالية الذي سوف تقدمه هذه الشركة.