أعضاء فريق التمثيل في مسلسل لعبة الحبار يظهرون في برنامج تلفزيوني أمريكي

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ظهر أعضاء فريق التمثيل في مسلسل "لعبة الحبار" الكوري في برنامج "ذا تونايت شيو" التلفزيوني على شبكة "إن بي سي" الأمريكية، والذي تم بثه يوم السادس من أكتوبر.

وأجرى مضيف البرنامج "جيمي فالون" مقابلة خاصة عبر الإنترنت مع أعضاء فريق التمثيل، وهم "لي جونغ جيه"، و"بارك هيه سو"، و"جونغ هو يون"، و"وي ها جون".

ويتلقى مسلسل "لعبة الحبار" رواجا كبيرا على مستوى العالم، حيث تصدر قوائم "نتفليكس" للمشاهدة في 83 دولة.