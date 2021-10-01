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أعضاء فريق التمثيل في مسلسل لعبة الحبار يظهرون في برنامج تلفزيوني أمريكي

#أخبار الساحة الفنية l 2021-10-06

من أغانى القمة

ⓒ NETFLIX

ظهر أعضاء فريق التمثيل في مسلسل "لعبة الحبار" الكوري في برنامج "ذا تونايت شيو" التلفزيوني على شبكة "إن بي سي" الأمريكية، والذي تم بثه يوم السادس من أكتوبر.

وأجرى مضيف البرنامج "جيمي فالون" مقابلة خاصة عبر الإنترنت مع أعضاء فريق التمثيل، وهم "لي جونغ جيه"، و"بارك هيه سو"، و"جونغ هو يون"، و"وي ها جون".

ويتلقى مسلسل "لعبة الحبار" رواجا كبيرا على مستوى العالم، حيث تصدر قوائم "نتفليكس" للمشاهدة في 83 دولة.

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