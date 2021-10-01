توايس تصدر أول أغنية باللغة الإنجليزية

د. ليلى بيك هي وان: أتحدث مع نفسي للحصول على الطاقة الإيجابية
2021-10-01
#أخبار الساحة الفنية l 2021-10-06
ستصدر فرقة "توايس" أول أغنية لها باللغة الإنجليزية خلال هذا الأسبوع.
وقالت وكالة "جي واي بي" الترفيهية" إن أول أغنية إنجليزية للفرقة بعنوان "ذا فيلس" سيتم الكشف عنها يوم الثامن من أكتوبر، معلنة بذلك دخول الفرقة واسع النطاق في سوق الموسيقى الأمريكية.
2021-10-01
2021-10-01
2021-10-01
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