الكشف عن قائمة أغاني أول ألبوم كامل لفرقة إنهايبن

د. ليلى بيك هي وان: أتحدث مع نفسي للحصول على الطاقة الإيجابية
2021-10-01
#أخبار الساحة الفنية l 2021-10-06
تم الكشف عن قائمة أول ألبوم كامل لفرقة "إنهايبن".
ومن المقرر أن يتم الكشف عن ألبوم الفرقة بعنوان " البعد: معضلة" يوم الثاني عشر من شهر أكتوبر الجاري، ويضم الألبوم 7 أغنيات، منها الأغنية الرئيسية التي تحمل عنوان "ترويض متقطع".
وسوف تكشف الفرقة عن مقاطع فيديو تشويقية لأغنية "ترويض متقطع" يومي الثامن والعاشر من أكتوبر الجاري.
2021-10-01
2021-10-01
2021-10-01
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