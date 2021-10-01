الكشف عن قائمة أغاني أول ألبوم كامل لفرقة إنهايبن

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تم الكشف عن قائمة أول ألبوم كامل لفرقة "إنهايبن".

ومن المقرر أن يتم الكشف عن ألبوم الفرقة بعنوان " البعد: معضلة" يوم الثاني عشر من شهر أكتوبر الجاري، ويضم الألبوم 7 أغنيات، منها الأغنية الرئيسية التي تحمل عنوان "ترويض متقطع".

وسوف تكشف الفرقة عن مقاطع فيديو تشويقية لأغنية "ترويض متقطع" يومي الثامن والعاشر من أكتوبر الجاري.