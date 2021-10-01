ابتكار فعاليات تسمح للطلاب الاستمتاع بالمهرجانات في حرم الجامعة

ⓒ YONHAP News

في ظل استمرار وباء كورونا في كوريا، فإن أكبر تغيير نشهده هو المهرجانات التي كانت تُقام في الجامعات في مثل هذه الفترة من العام. ولمدة حوالي أسبوع، يصبح حرم الجامعة مليئا بالطلاب الذين يمارسون مختلف أنواع المسابقات أو الألعاب، وأنغام الغناء المقدمة من الفرق الجامعية، والعروض الغنائية المقدمة من قبل الفرق الغنائية المشهورة، والهتافات والصرخات. لكن في العام الماضي، تم إلغاء أغلب المناسبات. لذلك بدء التساءل عن كيف ستكون تلك المهرجانات هذا العام. في هذا السياق، يستعد الطلاب للاستمتاع بالمهرجانات هذا العام على موقع خيالي يُدعى "ميتا بوس". على سبيل المثال، جسدت جامعة "صو كانغ" صورة حرم الجامعة على ذلك الموقع. حيث يمكن للطلاب المشاركة في مختلف أنواع الألعاب مثل لعبة الهروب من الغرفة. وهذه أيضا من الألعاب التي تحظى بشعبية كبيرة من قبل عامة الناس. فللهروب من الغرفة يجب على المشارك أداء مهمة وحل اللغز.

يذكر أن هذه الجامعة نظمت عرضا لفرقة غنائية على يوتيوب، لكن رد فعل الطلاب المشاهدين لم يكن إيجابيا، كما وجه البعض اللوم لإدارة الجامعة. لذلك هذا العام نظمت إدارة الجامعة بعض الفعاليات التي يمكن فيها للطلاب المشاركة حتى عبر الإنترنت، بدلا من مجرد المشاهدة بشكل غير مباشر. ردا على ذلك، عبر الطلاب عن رضائهم الكبير، لأن الموقع الخيالي يمنح الطلاب المزيد من فرص المشاركة في الفعاليات والألعاب.