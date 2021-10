وزارة الثقافة الكورية تنظم فعاليات دولية احتفالاً بيوم الحروف الكورية هانغُل

ⓒ Ministry of the Interior and Safety

سيصادف يوم التاسع من هذا الشهر يوم الحروف الكورية "هانغُل" رقم خمسمائة وخمسة وسبعين. واحتفالا بهذه المناسبة السعيدة ستنظم وزارة الثقافة والرياضة والسياحة مختلف أنواع الفعاليات الخاصة لأسبوع الحروف الكورية لعام ألفين وواحد وعشرين في الفترة من الرابع وحتى العاشر من هذا الشهر. وستقام الفعاليات تحت شعار "حروفنا الكورية تربط العالم". وبدءا بمسابقة في اللغة الكورية، سيتم بث عدد من الفعاليات يومي التاسع والعاشر من هذا الشهر بما في ذلك برنامجا تحت عنوان "القصائد التي أصبحت أغنيات" و"مستقبل الكلام". وعبر مواقع التواصل الاجتماعي سيتم تنظيم بعض الفعاليات عن بعد مثل مسابقة في تغيير المفردات الدخيلة إلى مفردات كورية خالصة. وفي يوم الحروف الكورية سيتم بث مراسم هذا اليوم عبر مختلف الإذاعات المحلية.

أما في خارج البلاد التي زاد فيها الاهتمام باللغة الكورية بواسطة موجة الثقافة الكورية "هالليو" فسوف تقام مختلف الفعاليات التذكارية عبر مراكز الثقافة الكورية أو مراكز الملك "سيجونغ" هناك. مثلا، سينظم مركز الثقافة الكورية في العاصمة الفرنسية "باريس" بالتعاون مع المتحف الوطني للحروف الكورية معرضا خاصا بعنوان "تصميم الحروف الكورية وتحول أشكالها" من أجل التعريف بقيمة الحروف الكورية باعتبارها مادة للتصميمات الفعلية. كما سينظم مركز الثقافة الكورية في مدينة لوس أنجليس الأمريكية عرضا لفن الحروف الكورية يظهر جمالها وتفوقها العلمي احتفالا بيوم الحروف الكورية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية الذي تم تخصيصه في عام ألفين وتسعة عشر.

أما مركز الثقافة الكورية في ألمانيا فينوي إنتاج وعرض فيديو خاص حول الحروف الكورية واللغة الكورية بالتعاون مع بعض ناشطين ألمان متخصصين في الثقافة الكورية. وتمشيا مع ارتفاع الاهتمام بكوريا والحروف الكورية بفضل الرواج الكبير الذي تحظى به فرقة بي تي إس وفوز الفيلم "ميناري" بجائزة في مهرجان الأوسكار وغيرها، قررت الوزارة الكورية تعزيز السياسات ذات الصلة حتى تحظى الحروف الكورية باهتمام وحب شعوب العالم. وستقوم بزيادة عدد مراكز الملك سيجونغ ليبلغ مائتين وسبعين مركزا في مختلف أنحاء العالم حتى العام القادم، كما ستعمل على تعريف شعوب العالم بالحروف الكورية من خلال تعزيز قاعدة تعلم اللغة الكورية عن بعد وزيادة محتويات تعلمها بلغات متعددة. كما تنوي إقامة مسابقة لجمع الأفكار حول صناعة ابتداع الحروف الكورية "هانغُل" من أجل تسهيل استخدامها في مختلف أنواع الصناعات.