مدينة بوسان تمارس أنشطة دعائية في دبي لاستضافة معرض إكسبو لعام 2030

ⓒ Busan Metropolitan City

قالت بلدية مدينة بوسان الكورية إنها تخطط لممارسة أنشطة دعائية خلال فترة انعقاد معرض إكسبو دبي، بهدف استضافة المعرض فيها عام 2030، بالتعاون مع الحكومة ومؤسسة تنمية التجارة.

وقد افتتح معرض إكسبو دبي يوم الأول من أكتوبر الجاري بمشاركة 192 دولة حول العالم تحت شعار "تواصل العقول وصنع المستقبل".

وضمن أنشطتها الدعائية، قامت بوسان بتخصيص كشك ترويجي داخل جناح كوريا الجنوبية تعرض فيه أنواع مختلفة من مقاطع الفيديو والمنشورات الخاصة بماضيها وحاضرها.

كما تخطط المدينة الكورية لتنظيم يوم لكوريا بحضور عدد من المسؤولين في الإمارات والمكتب الدولي للمعارض، ضمن فعاليات الأسبوع الكوري الذي سيقام خلال الفترة من يوم السادس عشر وحتى العشرين من يناير من العام القادم.

وقال عمدة مدينة بوسان "بارك هيونغ جون" إن معرض إكسبو دبي سيكون فرصة جيدة لتعريف العالم بالمكانة العالية التي تتمتع بها كوريا الجنوبية في المجتمع الدولي وجاذبية مدينة بوسان.