فرقة جينجو كرو الكورية تتألق في مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن

ⓒ http://alrai.com

بعد غياب قسريّ العام الماضي فرضته جائحة كورونا، أقيمت الدورة الخامسة والثلاثون لمهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن خلال الفترة من يوم الثاني والعشرين من سبتمبر وحتى الثاني من أكتوبر الجاري، متحدية الجائحة ببروتوكولات صحية وإجراءات وقائية.

وشمل المهرجان مشاركة أكثر من 70 فنانا أردنيا وعربيا، وفرق فنية تراثية وفلكلورية أردنية وعربية وعالمية، بالإضافة إلى مشاركات شعرية وأدبية متنوعة، تحت شعار "جرش.. مُزيّنة بالفرح".

ومن بين الفرق المشاركة في مهرجان جرش، فرقة "جينجو كرو" الكورية، حيث تألقت وسط أجواء حماسية تفاعل معها جمهور مسرح الساحة الرئيسية في المهرجان، من خلال تقديمها لعروض وحركات استعراضية مبهرة اندرجت تحت ثقافة وفن البيت بوكس"، أي العزف الموسيقي عن طريق إخراج أصوت من الفم، و"بريك دانس"، أي الرقص بحركات بهلوانية.

نبيلة: ونالت العروض المقدمة إعجاب رواد المهرجان الذين تجمعوا في الساحة الرئيسية ليشاهدوا الفرقة وهي تؤدي الحركات الراقصة والاستعراضية المستوحاة من الفن الكوري كالقفزات الهوائية، والمشي على كف اليد الواحدة مع الرقص السريع بالأقدام في الهواء، والدوران بالرأس، وحركات تظهر الجسم بشكل مكسور.

وخلال زيارته للمهرجان، أعرب السفير الكوري لدى الأردن "لي جي وان" عن سعادته بالتفاعل الكبير من قبل جمهور مهرجان جرش مع عروض الفرقة الكورية، رغم اختلافات الثقافة بين كوريا الجنوبية والأردن، إلا أن مهرجان جرش أثبت أن الفن لغة ورسالة عالمية، من خلال إتاحة المجال للفرق العالمية المشاركة فيه وتقديم إبداعاتهم الفنية.

وأعلن السفير الكوري عن الترتيب لإقامة احتفال ثقافي مشترك خلال العام القادم بين كوريا الجنوبية والأردن، يشمل تقديم أنواع مختلفة من الفنون والثقافات والرقصات الفلكلورية بين البلدين.

يشار إلى أن فرقة "جينجو كرو" الكورية تأسست في عام 2001، وفازت بالمركز الأول على مستوى العالم برقص الهيب هوب والبيت بوكس، وحصلت على العديد من الجوائز العالمية، وأهمها جائزة "براند لوري بريمير" عام 2019.