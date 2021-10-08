افتتاح مقر جمعية الصداقة الكورية الإماراتية في أبوظبي

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افتتحت جمعيةُ الصداقة الكورية الإماراتية مقرَها في "ياس مول" في أبوظبي بحضور السفير الكوري لدى الإمارات العربية المتحدة "كوان يونغ او"، ووكيل وزارة الثقافة والشباب الإماراتية "مبارك الناخي"، والسفير الإماراتي لدى كوريا الجنوبية "عبد الله سيف علي النعيمي"، وعدد آخر من المسؤولين وأعضاء الجمعية.

وفي كلمته الافتتاحية توجه "مبارك الناخي" بالتهنئة إلى الجمعية على افتتاح مقرها في أبوظبي، مؤكدا على أهمية الدور الذي تلعبه جمعية الصداقة الكورية الإماراتية في تعزيز العلاقات بين الشعبين الكوري والإماراتي، خاصة وأن افتتاحها يتزامن مع عام الحوار الثقافي الكوري الإماراتي.

من جهته، أكد السفير الإماراتي لدى سيول "عبد الله سيف النعيمي" على العلاقات الاستراتيجية المتميزة التي تربط بين الإمارات وكوريا الجنوبية، مشيرا إلى التطور المستمر في التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

تحدث المهندس "حميد الحمادي" رئيس الجانب الإماراتي للجمعية عن بداية تأسيسها والأهداف التي قامت عليها مستعرضا بعض الإنجازات التي حققتها الجمعية، وآخرها إطلاق الموقع الخاص بالمغفور له الشيخ "زايد بن سلطان آل نهيان" باللغة الكورية.

يشار إلى أن جميعة الصداقة الكورية الإماراتية قد تم تأسيسها عام 2012 بهدف بناء جسور للتواصل الفكري والثقافي بين المجتمعين الكوري والإماراتي عن طريق تنظيم برامج ومبادرات وفعاليات ومعارض للتعريف بالعادات والتقاليد الكورية والإماراتية، كلٌ للطرف الآخر.

وفي الواقع، عملت الجمعية منذ تأسيسها على عدد من المبادرات، منها تنظيم زيارات تعريفية للجالية الكورية لمعرض الشيخ زايد في مركز زايد للدراسات والبحوث بنادي تراث الإمارات، وتزويد مكتبات الجامعات الكورية بالإصدارات الإماراتية المترجمة عن الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان"، وتنظيم محاضرات حول إنجازاته.

كما تم إطلاق أول موقع إلكتروني باللغة الكورية عن الشيخ زايد بالإضافة إلى نشر مقالات حول الثقافة الإماراتية في الصحف الكورية، وتنظيم معرض عن الشيخ زايد في كوريا وورشة فنية بين فنانين إماراتيين وكوريين بالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع والسفارة الإماراتية في كوريا الجنوبية، وتنظيم برنامج أسبوعي للتبادل اللغوي.