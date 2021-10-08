وفد كوري يزور جامعة بني سويف التكنولوجية المصرية

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قام وفد كوري برئاسة "أوه يون كيوم" المدير الإقليمي للوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" بزيارة للجامعة التكنولوجية في مدينة "بني سويف" في مصر، لبحث القضايا المتعلقة بتعزيز التعاون المشترك بين الجامعة المصرية والوكالة الكورية.

وكان في استقبال الوفد الكوري الدكتور "محمد ندا" رئيس الجامعة المصرية، حيث تم خلال اللقاء تبادل الآراء حول إمكانية وضع خطط العمل المستقبلية، والتنسيق المشترك لتفعيل التعاون القائم من خلال الاتفاقية الموقعة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكوريا الجنوبية لدعم جامعة بني سويف التكنولوجية فنيا وتعليميا.

وقال الدكتور "محمد ندا" رئيس الجامعة المصرية إن كوريا الجنوبية قدمت دعما فنيا لجامعة بني سويف يشمل تزويد المعامل الدراسية بالجامعة بأحدث الأجهزة والمعدات التكنولوجية، بالإضافة إلى تدريب المشرفين والقائمين على هذه المعامل على كيفية الاستخدام الأمثل للمعدات والأجهزة المقدمة لتحقيق أعلى استفادة مرجوة.

وتعتبر المعامل الدراسية بالجامعة نقلة كبيرة في مجال التعليم الفني والتكنولوجي في مصر، وتؤهل الجامعة لتكون واحدة من أهم الجامعات التكنولوجية في مصر والشرق الأوسط.

وفي أثناء زيارته للجامعة، تفقد الوفد الكوري بصحبة رئيس الجامعة المعامل الدراسية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة للوقوف على مدى جاهزيتها مع بدء العام الدراسي الجديد لتحقيق الاستفادة على المستوى العملي خلال العملية الدراسية.

ثم شاهد الوفد الكوري عرضا تفصيليا لإمكانيات جامعة بني سويف التكنولوجية قدمه رئيس الجامعة، تضمن شرحا للبرامج الدراسية التي تقدمها الجامعة، والمعامل التكنولوجية الدراسية الموجودة بها، والبروتوكولات الموقعة مع الكيانات الصناعية والهيئات والجهات المختلفة، وخطة الجامعة المستقبلية.

وأكد رئيس الجامعة على سعي الجامعة إلى الارتقاء والتميز وتعزيز دورها التعليمي والبحثي والوصول إلى مكانة رائدة في مجال التعليم التكنولوجي، من خلال التعاون الوثيق مع الشركاء الكوريين.