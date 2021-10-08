د. شيماء حنفي: الاقتصاد هو أساس كل شيء

الدكتورة "شيماء حنفي" متخصصة في الاقتصاد، وتدرّس في قسم الدراسات الدولية في جامعة "هانغوك" للدراسات الأجنبية، تقول إنها تستمتع مع أسرتها بفصل الخريف الذي يعد أجمل فصول السنة في كوريا. وتضيف الدكتورة شيماء في مقابلة مع القسم العربي أنه حدثت في كوريا تغييرات كثيرة وانفتاح أكبر مقارنة بالفترة التي جاءت فيها أول مرة إلى كوريا، وأن أكثر ما يسبب ضغوطا لها في كوريا هي أشياء عالمية، مثل جائحة كورونا وكونها زوجة وأما وأستاذة جامعية. وتقول أيضا إنها نشأت في أسرة تهتم كثيرا بالتعليم، وأنها ظلت ترغب في فهم التطورات في بلدها مصر وفي العالم، وتوصلت إلى أن الاقتصاد هو أساس كل شيء، حيث يحرك العلاقات بين الدول ويحرك الأفراد في قرارتهم اليومية، كما ينظم التفكير بشكل كبير.

وتوضح الدكتورة شيماء حنفي أن اهتمامتها البحثية تشمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتأثيرها على التنمية، وتعتمد في ذلك على الاقتصاد القياسي، خاصة في مصر. وتقول إنها واجهت صعوبات خلال جمع البيانات في رسالتها للدكتوراه، وبالتالي فهي تدعو إلى فتح البيانات أمام الباحثين من أجل بناء القرارات السياسية والاقتصادية على أساس علمي.

كما تؤكد الدكتورة شيماء أن الفترة الحالية تعتبر فرصة كبيرة للاستثمار في مصر، خاصة أمام الشركات الكورية، حيث إن السوق المصرية ضخمة وتضم أكثر من 100 مليون نسمة، كما أن مصر يمكنها أن تكون نافذة للاستثمار العالمي والكوري في المنطقة.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".



