(11) 두 손 다 들었어

순정 : 준아씨, 아이고 진짜 몸 괜찮아? 피곤해 보인다.

جون آه، هل أنت بخير فعلا؟ تبدو متعبا.

준아 : 아뇨. 어머니 저 진짜 하나도 안 피곤해요. 저 지금 힘이 펄펄 나요. 어머니.

لا. أنا لست متعبا أبدا. أنا في غاية النشاط الآن.

순정 : 아휴 정말. 내가 준아씨한테 두 손 다 들었어. 아유 참.

يا إلهي، لا يمكنني فعل أي شيء لإيقافك.

준아 : 됐어. 이제 고지가 코앞이다. 어머님 마음이 흔들리고 있어.

حسنا، لقد اقتربت للغاية من هدفي. وقلبها متأثرالآن.

Joon-a: 조금 만 더 힘내자 준아야.

فلتصبر قليلا بعد.

어머니 두 손 드신 김에 저 이렇게 좀 안아주시고 예뻐해 주시면 안 돼요?

سيدتي بما أنك قلت هذا، هل يمكنك احتضاني وتدليلي قليلا؟

순정 : 안 되겠는데요?

لا يمكن هذا.

준아 : 제발 되게해주세요. 어머니.

من فضلك افعلي هذا.





شرح التعبير

두 손 다 들었어 تعني رفعت يدي واستسلمت أو لا يمكنني فعل المزيد، ويستخدم للتعبير عن أنه لا يمكن فعل أي شئ إضافي بخصوص شخص ما أو شيء ما، ما يعكس اعتراف المتكلم بخسارته أو عدم قدرته على فعل المزيد.





حرفيا두 손 다 들다 تعني "يرفع يديه الاثنين" كما يحدث عند الاستسلام والتشبيه مأخوذ من هذا الموقف.

나는 그의 고집에 손들었다

يعني استسلم أمام عناده

ويمكن التأكيد على الشعور بالاستسلام بالتعبير "두 손 두 발 다 들었다"

사람은 한여름 더위에 두 손 두 발 다 들었다.

لا يمكن للإنسان فعل أي شيء أمام حر الصيف الشديد.





شرح الأمثلة

1.가: 아빠, 장난감 사 줘. 장난감 사 줄 때까지 나 집에 안 갈 거야.

أ.والدي اشتري لي لعبة. لن أذهب إلى البيت حتى تشتري لي لعبة.

나: 아휴, 내가 너한테 두 손 다 들었다. 알았어, 아빠가 사 줄게.

ب.يا إلهي، لقد استسلمت. حسنا، سأشتري.

2.가: 영호 고집도 보통이 아니네.

أ.عناد يونغ هو ليس طبيعيا.

나: 그러게 말이야. 결국 우리가 걔한테 두 손 다 들고 말았잖아.

ب.بالفعل. لقد استلمنا لعناده في النهاية.



