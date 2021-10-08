(12) 이렇게 귀한 걸

라훈: 이거 몸에 좋은 찬데 엄마가 이거 드리라고.

هذا الشاي جيد للصحة، أخبرتني أمي أن أعطيه لك.

은지 : 이렇게 귀한 걸. 어머니께 감사하다고 말씀 전해주세요.

هذا ثمين جدا. من فضلك انقل امتناني إلى والدتك.

라훈 : 네.

سأفعل.

은지 : 곧 군대 간다고 했죠.

سمعت أنك ستبدأ الخدمة العسكرية قريبا.

라훈 : 네.

نعم.

은지 : 건강하게 잘 다녀와요.

أتمنى أن ترجع بالسلامة.

라훈 : 네 그럴게요.

سأفعل





شرح التعبير

التعبير يتكون من جزئين أساسيين

أولا، الفعل 귀하다 : ثمين وغالي ومميز

الاسم المساعد :걸 يأتي من الاسم “것” والحرف"-을” معا في شكل "것을"

ويستخدم تعبيرا عن الشكر والامتنان عند تلقي هدية غالية وقيمة من شخص ما، تكون الجملة كاملة이렇게 귀한 걸 주시다니، ولكن عادة ما يختصر الناس الجزء الأخير من الجملة ويستخدمون التعبير كـ "이렇게 귀한 걸".

وفقا للموقف ممكن تغيير الفعل من귀하다 إلى 예쁘다, 비씨다, 좋다وغيرها من الأفعال.





شرح الأمثلة

① 가: 꽃 좋아하신다는 얘기를 듣고 화분 하나 사 왔습니다.

أ.سمعت أنك تحبين الورد، فأحضرت لك أصيص الزرع هذا.

나: 이렇게 귀한 걸. 감사합니다. 정말 예쁘네요.

ب.هذا ثمين للغاية. شكرا. إنها جميلة جدا.





② 가: 이거 제가 직접 만든 케이크인데 한번 드셔 보세요.

أ.لقد صنعت هذا الكعك بنفسي، جربه من فضلك.

나: 어머, 이렇게 귀한 걸. 고마워요. 잘 먹을게요.

ب. يا إلهي، هذا ثمين جدا. شكرا لك. سأتناول منه.



