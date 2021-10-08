ⓒ Webiztech

تعرف على شركة كورية ناجحة. سنتعرف على شركة وي بيز تِك، التي تطور نظاما أساسيا متعلقا بالأنظمة اللوجستية.

مديرها التنفيذي "شين جونغ بيه":

يمثل اسم الشركة "وي بيز تِك" رؤيتها المتمثلة في أن عملاءها وأعضاءها وشركاءها التجاريين ينمون ويزدهرون معا من خلال أعمال تكنولوجيا المعلومات. بعد تأسيسها في سبتمبر 2008، ركزت الشركة على تطوير برامج التمويل. حاليا، تقوم بتنفيذ أعمال جديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات، من خلال دمج التمويل واللوجستيات والتجارة الإلكترونية. بدأت الشركة في إظهار الاهتمام بسوق تكنولوجيا المعلومات للخدمات اللوجستية منذ عشر سنوات، ونجحت في تطوير أول نظام لوجستي دولي مخصص في كوريا بالتعاون مع أكبر شركة لوجستية في كوريا، لاكتساب الثقة في نظام اللوجستيات المتقدم. استنادا إلى سنوات عديدة من الخبرة، أصدرت الشركة حلها الخاص المسمى "وايفر Wiver" الذي يقدم مفهوما جديدا للخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية في عام 2016. وقد تم تطبيقه على حوالي 30 مشروعا مختلفا مما جذب الانتباه في هذا المجال.

باعتباره من الجيل الأول في تطوير تكنولوجيا المعلومات في كوريا، اكتسب السيد "شين" خبراته في كل من كوريا وخارجها. وأسس هذه الشركة بهدف تطوير حلول إبداعية خاصة بكوريا باستخدام القوى العاملة الموهوبة فيها. وفي أثناء تطوير البرامج والأنظمة اللوجيستية المتعلقة بالتمويل، قرر إنشاء منصة تجمع بين الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية كمحرك نمو جديد لشركته. وكانت النتيجة منصة "إيه إي أوه AEO" الذكية. وعبارة ""إيه إي أوه" تعني "مشغل اقتصادي معتمد". وإذا استوفت الشركات المصدرة معايير معينة، فإنها تصبح "إيه إي أوه". ويمكن للشركات المعتمدة أن تتمتع بمزايا مختلفة، بما في ذلك الإجراءات الجمركية المبسطة.

مديرها التنفيذي "شين جونغ بيه":

قررنا تطوير منصة اعتماد "إيه إي أوه AEO" لأننا كنا واثقين من تقنيتنا ونهدف إلى غرس معايير عالمية في البرمجيات لأول مرة. أيضا، كان من المتوقع أن تتوسع التجارة القائمة على "إيه إي أوه"، وشعرنا بالحاجة إلى الاستجابة لهذا الاتجاه بسرعة. يتوافق حلنا الجديد المسمى "منصة إيه إي أوه الذكية"، مع الإطار الآمن الذي وضعته منظمة الجمارك العالمية ونظام الاعتماد الكوري بما يتماشى مع المادة 255 من قانون الجمارك. بدأنا في تطوير المنصة القائمة على إنترنت الأشياء والمصممة لدعم المصدرين الصغار ومتوسطي الحجم في يونيو 2016 وأكملناها في شهر ديسمبر من عام 2018 لأول مرة في العالم.

تشير عبارة "إيه إي أوه" إلى شركة آمنة وموثوق بها تمت الموافقة عليها من قبل حكومة بلدها. وقد تمت صياغة سياسات "إيه إي أوه" بعد هجمات 11 سبتمبر الإرهابية في عام 2001. ومع تكثيف الولايات المتحدة لعمليات التفتيش الجمركي من أجل تعزيز الأمن، تأخرت الإجراءات ذات الصلة كثيرا. ثم قدمت منظمة الجمارك العالمية برنامج "إيه إي أوه" للتخليص الجمركي بشكل أسرع. ويمكن للشركات المعتمدة توفير الوقت والتكلفة لأنها لا تحتاج إلى الخضوع لإجراءات جمركية غير ضرورية. وعلى الرغم من تلك الفوائد، لم يزد عدد الشركات الكورية التي تتمتع بتلك الوضعية، بل إن بعض الشركات فقدت شهادات "إيه إي أوه" الخاصة بها. ولأن الحصول على تلك الشهادات يتطلب وقتا وأموالا كثيرة، كان العبء ثقيلا بشكل خاص على الشركات الصغيرة والمتوسطة. وبالتالي قدمت شركة "وي بيز تِك" حلها باستخدام تكنولوجيا المعلومات.

مديرها التنفيذي "شين جونغ بيه":

تسعى معظم وجهات التصدير الكورية إلى تعزيز تدابير الأمن التجاري من خلال وضع شرط مسبق لتضمين شهادة "إيه إي أوه" في عقد العمل. ولكن لم يكن هناك نظام لتكنولوجيا المعلومات لشهادة "إيه إي أوه". لقد طورنا أول منصة ذكية لهذا الغرض على مستوى العالم لمساعدة العديد من صغار المصدرين والمستوردين في كوريا على الحصول على تلك الشهادة وبالتالي زيادة قدراتها التنافسية. سير العمل المحوسب للنظام الجديد في كل العمليات ذو متطلبات مبسطة للحصول على الشهادة، حيث يقلل متوسط فترة الفحص من 300 يوم إلى 180 يوما. في السابق، كان يتعين على المتقدمين ملء 377 مستندا يدويا، ولكن قام النظام بأتمتة عملية إنشاء المستندات وإدارتها. لقد ظلت كوريا في فئة الـ30% الأقل من بين اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من حيث نسبة الشركات الحاصلة على شهادة "إيه إي أوه"، لكن الحل الجديد ساهم في رفع تلك النسبة بشكل كبير.

أبدت العديد من الدول في جنوب شرق وغرب آسيا، وكذلك في أفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية، اهتماما كبيرا بهذه المنصة وأعربت عن استعدادها لشرائها، كما لقيت استحسانا في كوريا أيضا. وحاليا تسعى شركة "وي بيز تِك" بنشاط إلى المزيد من الابتكار التكنولوجي، حيث توفر الشركة في الوقت الحاضر خدمة قائمة على السحابة الإلكترونية باستخدام البيانات الضخمة، وتهدف إلى دمج تقنية "بلوك تشين" والواقع المعزز، بالإضافة إلى إطلاق خدمات جديدة في الأسواق المحلية والعالمية.

مديرها التنفيذي "شين جونغ بيه":

تجد الاقتصادات النامية والبلدان المتخلفة صعوبة في إدخال نظام "إيه إي أوه"، لأن البنية التحتية للتخليص الجمركي غير كافية هناك. يمكن لمنصتنا الخاصة باعتماد "إيه إي أوه" أن تسهل عملية بناء نظام "إيه إي أوه" وتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات. وبالتالي فإنه يمكن أن تصبح هذه المنصة بمثابة منصة عالمية متاحة للاستخدام في جميع أنحاء العالم. مع وضع هذه الرؤية في الاعتبار، سنبذل جهودا ترويجية متنوعة ونصل إلى المزيد من العملاء في الخارج. على سبيل المثال، سنروج للحل الذي نقدمه من خلال ندوات عبر الإنترنت ومؤتمرات وأيضا بالاتصال بسلطات الجمارك في العديد من البلدان. وسوف يكون من المثالي إذا أبدت الوكالات العامة اهتماما بهذا الحل وقدمت فوائد لمستخدميه. سنبذل جهودا للترويج بشكل أفضل لمزايا الشركات المعتمدة كشركات "إيه إي أوه".

في الواقع، واجهت هذه الشركة العديد من الصعوبات في سياق تطوير منصتها. ولكن على الرغم من تلك الصعوبات، فإن "وي بيز تِك" على يقين من أن خدماتها سوف تترسخ في السوق، لأنها تعتقد أن الطلب على المنصات ذات الصلة سوف يرتفع، كما أن هذه الشركة واثقة من براعتها التكنولوجية.

مديرها التنفيذي "شين جونغ بيه":

نحن نتحول من شركة لتقديم خدمات التكنولوجيا المالية، إلى شركة مقدمة لحلول لوجيستيات التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى خدمة اعتماد "إيه إي أوه"، ونهدف إلى استكشاف السوق العالمية. سنواصل دعم عملائنا، وتطوير منصة ذكية وآلية لإدارة النظام وتزويد العملاء في كوريا وخارجها بتجربة متطورة. وسوف نضمن قدرات تنافسية من خلال المميزات المبتكرة التي من شأنها أن تقود اتجاه تكنولوجيا المعلومات العالمي للحصول على شهادة "إيه إي أوه". عندما أسسنا الشركة، كان حلمنا أن نصبح شركة مزودة رائدة لخدمات تكنولوجيا المعلومات في كوريا في غضون 20 عاما. ونأمل أن نتمكن من تحقيق هذا الحلم.

في بيئة التجارة العالمية المتغيرة باستمرار، أصبحت منصة "إيه إي أوه" عنصرا أساسيا للشركات المصدرة. ونأمل أن تساعد المنصة الذكية ذات الصلة التي تقدمها شركة "وي بيز تِك" الشركات الكورية الصغيرة على صقل قدراتها التنافسية، حتى تتمكن جميعا من الوصول إلى مستوى عالٍ في السوق العالمية.