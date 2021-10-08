مطالبة بتعيين يوم للكيمتشي في الأرجنتين

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كان مخلل كيمتشي الكوري أكبر موضع اهتمام في الأرجنتين خلال الأسبوع الماضي جاء ذلك بمناسبة مصادقة مجلس الشيوخ في الأرجنتين على تعيين اليوم الثاني والعشرين من شهر نوفمبر، كيوم للكيمتشي. وينتظر الآن عملية المصادقة في مجلس النواب، والتوقيع من قبل الرئيس الأرجنتيني. يذكر أن هذا العام يصادف الذكرى الستين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. ولذلك، فإن له معنى خاصا. وحسبما قالت العضوة التي تقدمت بمشروع القانون، فإن هذا النوع من الأكل الكوري يعتبر بمثابة كنز، حيث إنه يتعلق بثقافة وهوية كوريا. أما سبب تركز اهتمام الشعب الأرجنتيني على الكيمتشي، فليس تعيين يوم الكيمتشي بالذات. لكن السبب هو أن هذه العضوة البرلمانية تحدثت لمدة 11 دقيقة لشرح مميزات الكيمتشي وطريقة تحضيره، وفوائده الغذائية وغيرها. حيث أن 11 دقيقة من الحديث عن الكيمتشي في البرلمان تعتبر وقتا طويلا. خاصة وأن الاجتماع ُقدم بعد مرور سنة ونصف من الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية، مما أدى إلى تراكم مشروعات قوانين كثيرة تحتاج إلى النقاش بشكل عاجل.

الجدير بالذكر أنه بعد تعيين يوم الكيمتشي في كوريا، عينت ولاية كاليفورنيا الأمريكية يوم الثاني والعشرين من نوفمبر كيوم للكيمتشي أيضا. وبعد كاليفورنيا، ستحتفل الأرجنتين أيضا بيوم الكيمتشي.