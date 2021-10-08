زيادة الاهتمام بتعليم اللغة الكورية عالميا

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قال الشاب الهندي الفائز بالجائزة الكبرى "أنوبوتي كاكاتي 아누부띠 카카티" إن الحروف الكورية هانغل تعجبه كثيرا لأنها تسمح بالتعبير عن العواطف والأحاسيس بشكل مريح. جاء ذلك بعد أن فاز بالجائزة الكبرى في مسابقة التحدث باللغة الكورية لعام ألفين وواحد وعشرين التي نظمتها هيئة مراكز سيجونغ لتعليم اللغة الكورية في الخارج يوم الثامن من أكتوبر، أي قبل يوم واحد من يوم هانغل الذي صادف التاسع من هذا الشهر، وذلك بعد أن أدهش أعضاء لجنة تحكيم المسابقة كثيرا من خلال التحدث باللغة الكورية بطلاقة.

يذكر أن الهند اتخذت اللغة الكورية كلغة أجنبية ثانية من أجل تعزيز تعليمها. وألقى هذا الشاب الهندي كلمة في المسابقة تحت شعار "اللغة الكورية التي أحبها" وقال فيها إن اللغة الكورية متميزة بوفرة كلمات المحاكاة الصوتية والشكلية التي تقلد الأصوات والأشكال الحقيقية إلى جانب التمكن بها من التعبير عن العواطف والأحاسيس مثل السعادة والحزن والاندهاش بشكل مريح، وهو ما يعجبه كثيرا. وأكد على أن اللغة الكورية لغة علمية جدا لأنها تستخدم مختلف الحروف الساكنة من خلال التصنيف إلى إيجابية وسلبية مثلما يتبين في الجملة الكورية" 라면은 물이 ‘보글보글’ 끓을 때 넣어야 맛있고, 화가 나면 속이 ‘부글부글’ 끓는다 " التي تعني "معكرونة الراميون لذيذة بشرط أن توضع عند غليان الماء بصورة "بُغل بُغل 보글보글" بينما تغلي بطوننا بصورة "بوغل بوغل 부글부글" عندما نكون غضبانين.

يُشار إلى أن اللغة الكورية تعتبر لغة متطورة جدا في مجال كلمات المحاكاة الصوتية والشكلية على مستوى العالم، ولهذا فإنها تتمكن من التعبير عن الألوان والأصوات والأشكل بطريقة أكثر دقة وتنوعا بالمقارنة مع اللغة الإنجليزية وغيرها.