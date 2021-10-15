سام سونغ تفتتح موقعا للأخبار بالعربية على الإنترنت

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صرحت شركة سام سونغ للإلكترونيات مؤخرا بأنها افتتحت موقعا خاصا للأخبار باللغة العربية على الإنترنت.

وتنوي الشركة تقديم مختلف الأخبار حولها بالعربية إلى 9 دول عربية في الشرق الأوسط وإفريقيا وهي السعودية والإمارات والعراق والأردن والكويت ومصر وتونس والمغرب والجزائر.

وقد ظلت الشركة الكورية تدير عددا من المواقع الخاصة للأخبار على الإنترت في مختلف أنحاء العالم من أجل تقديم معلومات عنها بما في ذلك منتجاتها الجديدة وأداءاتها التشغيلية واستثماراتها الجديدة.

ولكن هذه المرة افتتحت لأول مرة موقعا باللغة العربية على الإنترنت. وأوضحت الشركة أنها فتحت الموقع من أجل مساعدة عملائها في الشرق الأوسط وإفريقيا على الحصول على آخر الأخبار عنها باللغة العربية وفي الوقت الحقيقي.

يشار إلى أن سام سونغ تدير حالي 20 شركة خاصة بها في الشرق الأوسط وإفريقيا وفي مقدمتها مصر حيث بلغ عدد موظفيها 3,160 موظفا في الشرق الأوسط، و554 موظفا في إفريقيا.

وتقدم الشركة خدمات الأخبار الدولية بسبع عشرة لغة بما فيها العربية في معظم المناطق حول العالم بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وأوربا.