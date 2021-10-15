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تعمل قناة" دامون هوا تي في "على تعزيز مكانتها في المجتمع الدولي من خلال إقامة مشاركة مع شركة "ماركت كوم" الدولية للإعلام التي تتخذ من دبي مقرا لها.

وقالت شركة "واي إم ميديو" إن قناة "دا مون هوا تي في" التي تديرها من أجل تعزيز الوعي بالمجتمع متعدد الثقافات أبرمت مؤخرا مذكرة للتفاهم مع الشركة المتخصصة في أعمال وكالة الترخيص والوسائط.

وتنوي القناة تقديم محتويات كورية إلى المشاهدين العرب من أجل تعزيز التفاهم والتعاون بين الدول العربية وكوريا وزيادة الوعي بتعدد الثقافات.

وبهذه المناسبة قال المؤسس المشترك والمدير التنفيذي لشركة ماكت كوم "عامر بيطار " إنه يسعد جدا بتقديم مختلف أنواع المحتويات الثقافية الكورية إلى المشاهدين العربي بالتعاون مع قناة دامون هوا تي في.

وأعرب عن ثقته بأن المشاركة مع القناة ستساهم في تعزيز الروابط بين الثقافتين العربية والكورية. كما قال مدير القناة " جانغ يونغ صون " إن تعزيز مكانة القناة في الشرق الأوسط وإفريقيا كان من أهم أولوياتها.

وأضاف أن التبادلات الثقافية بين كوريا والعالم العربي ستعود بالمنفعة على الطرفين وستسهم في تعزيز التعاون بينهما أيضا.

يذكر أن شركة ماكت كوم تقدم خدمات التوزيع وإيجاد الأرباح إلى مختلف وسائل الإعلام الراغبة في الدخول إلى الشرق الأوسط، ولديها مكاتب في السعودية ومصر ولبنان وتركيا.