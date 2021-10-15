ⓒ Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation

صرحت وزارة الزراعة والغذاء والشؤون الريفية والمؤسسة الكورية للمصائد الزراعية وتجارة المواد الغذائية مؤخرا بأنهما تنفذان معرض "كي فود" في مدينة دبي بالإمارات التي يقام فيها حاليا إكسبو دبي.

وقد افتتح المعرض في الثالث من هذا الشهر من خلال تنظيم جلسة استشارية للتصدير عبر الإنترنت وسوف يستمر حتى الخامس عشر من الشهر القادم، ويتم فيه تقديم مختلف أنواع الفعاليات ذات الصلة بما في ذلك إتاحة الفرصة لتجربة الأطعمة الكورية المتنوعة.

وفي الجلسة جرت مائة واثنتان وأربعون حالة استشارية بقيمة اثنين وثلاثين مليون دولار. كما تم إبرام ثلاث مذكرات للتفاهم حول مختلف أنواع الشاي والفلفل الأحمر والمنتجات الغذائية المثلجة.

واستجابة لارتفاع اهتمام المشترين الأجانب، من المقرر أن يتم تنظيم المزيد من الجلسات عبر الإنترت خلال عشرة أيام بعد ذلك.

وفي إطار فعالية تجارب المستهلكين، يتم تقديم المعلومات عن المواد الغذائية المستخدمة في الأطعمة المقدمة في مطعم كوري ضمن الجناح الكوري في إكسبو دبي إلى جانب إتاحة الفرصة لزوار المعرض لتذوق مختلف أنواع الأطعمة المصنوعة في الموقع.

وتخطط المؤسسة الكورية للتركيز على الترويج لمختلف المنتجات الصحية بما في ذلك الجنسينغ الأحمر الذي يجذب اهتماما كبيرا في ظل أوضاع كورونا، وبعض الأطباق الكورية شبه الجاهزة والمخلل الكوري التقليدي "كيمتشي".

وقال مدير المؤسسة "او هيونغ وان " إن المنتجات الزراعية الكورية لم تكن معروفة كثيرا في الشرق الأوسط في الماضي إلا أن شهرتها تزداد هذه الأيام خاصة بعد جائحة كورونا.

وتوقع أن يتيح هذا البرنامج فرصة جيدة للتعريف بالمنتجات الزراعية الكورية ليس فقط في مدينة دبي بل وأيضا في جميع أنحاء الشرق الأوسط.