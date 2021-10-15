هيئة الشرطة الكورية تنقل نظام تحليل البيانات الكبيرة عن الأمن إلى الأردن

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قالت هيئة الشرطة الكورية إنها أبرمت اتفاقية مع المؤسسة الكورية للتبادلات الدولية "كويكا" حول تنفيذ مساعدة إنمائية رسمية في مجال بناء نظام الإدارة المتكاملة للمعلومات عن الأمن والقائم على أساس البيانات الكبيرة لدى هيئة الشرطة الأردنية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يمثل أول ممارسة يتم من خلالها نقل نظام تحليل البيانات الكبيرة الخاصة للشرطة الكورية إلى دولة أخرى.

ويستهدف المشروع مساعدة الأردن على تكامل إدارة الإحصاءات المتعلقة بمختلف الجرائم والتوقعات الإحصائية وغيرها من أجل تعزيز الوقاية من الجرائم واعتقال المجرمين. ومن المتوقع أن يتم فيه ضخ حوالي ستة ملايين ومائتين وخمسين ألف دولار حتى عام ألفين وخمسة وعشرين.

وكانت هيئة الشرطة قد قدمت محاضرة خاصة عبر الإنترنت بعنوان "استخدام نظام المعلومات عن الأمن والوقاية من الجرائم" إلى هيئة الشرطة الأردنية في الرابع من هذا الشهر.

واستهدفت المحاضرة شرح طرق ونتائج استخدام المعلومات عن تحليل البيانات الكبيرة. وانطلاقا من الأردن، تخطط الهيئة الكورية لتقاسم تجاربها في تحليل البيانات الكبيرة من أجل الوقاية من الجرائم مع نظرائها في مختلف الدول باستمرار.