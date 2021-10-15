زيادة حصة الطلاب من الأسر متعددة الثقافات في المدارس الكورية

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بلغت حصة الطلاب من الأسر متعددة الثقافات في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية في كوريا الجنوبية 3%، نتيجة للزيادة السريعة في التعددية الثقافية في المجتمع الكوري بسبب انخفاض الخصوبة وزيادة عدد المهاجرين القادمين من الخارج. ومن المرجح أن يتسارع هذا الاتجاه في المستقبل. وفي هذا الصدد، يؤكد الخبراء على ضرورة الاهتمام بتعليم الطلاب متعددي الثقافات، وزيادة قبول التعددية الثقافية في جميع قطاعات المجتمع الكوري.

وقد بلغ عدد الطلاب من الأسر متعددة الثقافات الذين يدرسون في المدارس الكورية هذا العام 160 ألفا، وهو ما يمثل 3% من إجمالي عدد الطلاب في كوريا الجنوبية.

وقد شهد عدد الطلاب متعددي الثقافات زيادة بمقدار أكثر من 10 آلاف سنويا خلال 8 سنوات متتالية، حيث زاد بأربعة أضعاف مقارنة بعام 2011 الذي بلغ فيه عدد الطلاب من الأسر متعددة الثقافات 38 ألفا فقط. كما شهدت حصتهم من إجمالي عدد الطلاب في كوريا الجنوبية زيادة بوتيرة سريعة، حيث بلغت 3% هذا العام بعد ما كانت 0.55% في عام 2011.

ويرجع السبب في ذلك إلى انخفاض إجمالي عدد الطلاب في كوريا، بينما يشهد عدد الطلاب متعددي الثقافات زيادة مستمرة.

فقد انخفض عدد الطلاب في المدارس الكورية من 6 ملايين و980 ألفا في عام 2011، إلى 5 ملايين و330 ألفا هذا العام بسبب انخفاض الخصوبة.

أما خصوبة الأسر متعددة الثقافات فقد سجلت معدلا عاليا، حيث مثّل المواليد الجدد في الأسر متعددة الثقافات 5.9% من إجمالي المواليد في كوريا الجنوبية في العام الماضي.

وسوف تترتب على ذلك زيادة في حصة الطلاب متعددي الثقافات من إجمالي عدد الطلاب في البلاد، ويتوقع أن تتجاوز حصتهم 6% في المستقبل القريب.

ويرى الخبراء أن تعليم الطلاب متعددي الثقافات في كوريا الجنوبية كان ناجحا نسبيا حتى الآن.

وفي الواقع، ارتفع معدل التحاق الطلاب متعددي الثقافات بالمدارس من 78.7% في عام 2012 إلى 93.1% في عام 2018 نتيجة لجهود الحكومة لتقديم أنواع مختلفة من الدعم لهم، بما في ذلك تنظيم فصول خاصة للغة الكورية.

وعلى صعيد آخر، يتخلى عدد من الطلاب متعددي الثقافات عن دراستهم بسبب بعض المشاكل التي يتعرضون لها، مثل التمييز والتنمر وعزلهم اجتماعيا بسبب مظهرهم الخارجي الذي يختلف عن الطلاب الكوريين، إلى جانب الحاجز اللغوي.

وفي عام 2017، بلغ معدل التخلي عن الدراسة للطلاب من الأسر متعددة الثقافات 1.3% في المدارس الابتدائية، و2.1% في المدارس الإعدادية، و2.7% في المدارس الثانوية، وهو ما يمثل حوالي 4 أضعاف ونصف المعدل لدى الطلاب الكوريين.