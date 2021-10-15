استعدادات للاحتفال بأسبوع هانبوك

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من المتوقع أن تشهد فعاليات أسبوع ثقافة الهانبوك لهذا العام أحداثا مختلفة باستخدام مساحة عالمية افتراضية موسعة "ميتافيرس Metaverse"، بحيث يمكن الاستمتاع بثقافة الهانبوك في خارج البلاد أيضا. وبالإضافة إلى ذلك، ستُقام فعاليات غير مباشرة تجمع بين هانبوك والثقافات المحلية في وقت واحد في 11 منطقة في جميع أنحاء البلاد. وفي معرض الهانبوك الذي سيعقد خلال أسبوع ثقافة الهانبوك، سيمكن مشاهدة أزياء الهانبوك التي تظهر في الأفلام والأعمال الدرامية الكورية، وتتناسب مع كل موسم. أيضا، اعتبارا من اليوم الحادي عشر، ستتاح خدمة الاستمتاع بمحتويات تجربة الهانبوك المختلفة في مساحة العالم الافتراضي الموسعة "نيفر زيبيتو Naver ZEPETO".

في هذا الصدد، ومن أجل زيادة الاهتمام بأسبوع ثقافة الهانبوك، سيتم عقد حدث حول العملات المعدنية التي يمكن استخدامها في "زيبيتو" لمدة أسبوعين من الحادي عشر إلى الرابع والعشرين. كما ستعقد أحداث "أسبوع ثقافة الهانبوك" في الخارج أيضا بفضل موجة هالليو. على سبيل المثال، في إندونيسيا، سيُقام عرض أزياء غير مباشر بالفيديو للهانبوك تحت موضوع التناغم بين الملابس الإندونيسية التقليدية "باتيك" وهانبوك، وسيتم بث فيديو عرض الأزياء عبر قناة إذاعية محلية هذا الشهر.

الجدير بالذكر إلى أن الموجة الكورية، التي نشأت من الدراما الكورية والكيبوب، أدت مؤخرا إلى الاهتمام بالملابس الكورية، فقد بدأ "هانبوك" في جذب انتباه العالم. لذلك ومن أجل تحقيق عولمة الملابس التقليدية هانبوك، يجب زيادة المودة والاهتمام به. في هذا السياق، واحتفالا بأسبوع ثقافة الهانبوك، ترأس الرئيس مون جيه إين، مرتديا زي الهانبوك الكوري التقليدي، اجتماعا لمجلس الوزراء أمس الثلاثاء، وذلك في خطوة لزيادة الوعي بين الجمهور بالزي التقليدي. على أمل أن تكون الأحداث المحلية والدولية التي تقام خلال أسبوع ثقافة الهانبوك فرصة جيدة لإثارة اهتمام المواطنين الكوريين بالهانبوك وإبلاغ العالم بجماله وأناقته الفريدة.