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من المعروف أن يوم الأبجدية الكورية أو يوم الهانغول هو عيد وطني في كوريا في ذكرى اختراع الهانغول الأبجدية الرسمية للغة الكورية من قبل الملك سيه جونغ. حيث تحتفل كوريا الجنوبية بيوم الهانغول في 9 أكتوبر من كل عام. وبهذه المناسبة، تم إجراء دراسة لمعرفة ما إذا كانت اللغة الكورية والكتابة قد تم شرحهما بشكل صحيح في المنشورات الأجنبية من قبل البعثة الدبلوماسية السيبرانية "فانك VANK". وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أنّ الكتاب المدرسي لامتحانات شهادة الدورات الجامعية الذي نشرته شركة نشر أمريكية شهيرة، يحتوي على ادعاء سخيف بأن اللغة الكورية مشتقة من اللغة الصينية. وفي قسم التفسيرات حول أصل اللغات في كل بلد في هذا الكتاب، ورد أن "الكورية واليابانية مشتقتان من اللغة الصينية". مع ذلك، فإن هذا ادعاء باطل من قبل بعض العلماء الغربيين في نهاية القرن التاسع عشر. نظرا لأن الصينية والكورية لغتان غير مرتبطتين من حيث النسب أو الأصل، حيث إن هذا الادعاء نادرا ما تتم مناقشته في الأوساط الأكاديمية منذ البداية. وعندما تم سؤال البعثة الدبلوماسية السيبرانية "فانك" الناشر عن أساس الادعاء عن طريق البريد الإلكتروني، أجابو: "بأنه لم تكن هناك نية للتشويه أو الاستخفاف" و"سوف يتم مراجعة القضايا المثارة بدقة". وليس هذا فقط. بل عند النظر إلى موقع موسوعة في الولايات المتحدة، سنجد أن هناك تفسيرا خاطئا بأن "الهانغول تم إنشاؤه عن طريق محاكاة الأحرف الصينية". كما أن كتاب تاريخ نشرته شركة نشر بريطانية اقترح كلمات صينية كأمثلة للهانغول. وتكمن المشكلة في أن البعثة الدبلوماسية السيبرانية "فانك" تطلب من الناشرين مراجعتها، لكن نادرا ما يتم إصلاحها. وبغض النظر عن عدد المرات التي تطلب فيها منظمة دبلوماسية خاصة تصحيح الأجزاء الخاطئة، إذا لم يستجب الناشرون الأجانب، فلن يحدث شيء، لذلك فأن الاستجابة على مستوى الحكومة ضرورية. وذلك نظرا لأن الاهتمام بكوريا والثقافة الكورية يتزايد في جميع أنحاء العالم بسبب جنون الموجة الكورية مثل الكيبوب والدراما.