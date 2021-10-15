طلاب أجانب يدعمون الشرطة الكورية في تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي

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أعلن مركز شرطة مابو في سيول في الثامن من الشهر الجاري أنه سيدير "هونغ إيك أفينجرز" للقيام بحملات خاصة للقضاء على انتهاكات قواعد الحجر الصحي بالقرب من جامعة هونغ إيك. يبدو أن ذلك يستهدف تعزيز "الحجر الصحي والأمن" في هذه المنطقة حيث كانت هناك حالات متكررة لأجانب لا يرتدون كمامات أو ينتهكون قواعد الحجر الصحي مثل حظر التجمعات لأكثر من 3 أشخاص بعد الساعة 6 مساء. وفي الشوارع المحيطة بجامعة هونغ إيك، وهي منطقة من مناطق الحياة الليلية في سيول وتكتظ بالشباب حتى بعد الساعة 10 مساء، يمكن بسهولة رؤية الشباب يأكلون أو يدخنون في الشوارع، فضلا عن المواطنين الذين غالبا ما يتحدثون بدون كمامات. وعلى الرغم من الانتشار السريع لفيروس كورونا في الآونة الأخيرة، فإن عددا كبيرا من الأجانب يحتفلون في هذا الشارع في وقت متأخر من الليل، مما يثير مخاوف من زيادة العدوى بفيروس كورونا. ومثل الأبطال الخارقين في فيلم "أفينجرز"، في شارع هونغ ديه أمام جامعة هونغ إيك، يوجد "هونغ إيك أفينجرز" المكون من 9 طلاب أجانب وبعض ضباط الشرطة من مركز شرطة سيول مابو. وتشمل جنسيات أولئك الطلاب الأجانب الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا واليابان وهولندا ونيبال وفيتنام وألمانيا، حيث تم تشكيله مع مراعاة خصائص شارع هونغ ديه، حيث يتجمع الأجانب من مختلف الثقافات معا. وسوف يقمون بدعم التواصل في موقع حملة الحجر الصحي من الخميس إلى السبت من كل أسبوع استعدادا لأمسيات نهاية الأسبوع، عندما تتجمع الحشود بشكل كبير. وبالإضافة إلى ذلك، تم تكليفهم بشرح قواعد الوقاية من فيروس كورونا بلغاتهم الخاصة للأجانب الذين يزورون شارع هونغ ديه.

الجدير بالذكر أن الكثير من الأجانب الذين يقيمون في كوريا يواجهون صعوبات في فهم قواعد الحجر الصحي المتغيرة باستمرار في كل مرة. وعلى وجه الخصوص، تبدو قواعد الحجر الصحي مثل عدد الأشخاص الذين يمكنهم الاجتماع بعد الساعة 6 مساء وعدد الأشخاص الذين يمكنهم تناول الطعام في مطعم، صعبة ومعقدة بعض الشيء. وفي مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام، قال طالب من نيبال، وهو أيضا عضو في هونغ إيك أفينجرز، إنه عندما تحدث باللغة الإنجليزية إلى الأجانب الذين لم يتبعوا إرشادات الحجر الصحي الحكومية في شارع هونغ ديه، فإن معظمهم فهموا واتبعوا الضوابط بشكل جيد". كما قال طالب بريطاني إنهم يعملون مع الشرطة، ولذلك عندما يراهم أجنبي، فإنه يشعر بالذعر، لكنهم يقومون بشرح قواعد الحجر الصحي، مما يجعل الجميع يشعر بالارتياح. ورغم أن أنشطتهم لا تزال غير منتظمة، إلا أن وجود "هونغ إيك أفينجرز" يمثل قوة دعم كبيرة لضباط الشرطة. فقبل ظهور "هونغ إيك أفينجرز" كان هناك الكثير من القلق من أن الشرطة الكورية ليس لديها خيار سوى إخبار الأجانب الذين لا يتحدثون الإنجليزية بـ"حل الاجتماع" دون قيد أو شرط، الأمر الذي قد يبدو قسريا. لكن مساعدة الأصدقاء من الطلاب الدوليين مفيدة حيث يمكنهم شرح أسباب تحرك الشرطة بشكل كامل.