اهتمام عالمي متصاعد بالمسلسل الكوري لعبة الحبار

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مع الأرقام القياسية الجديدة التي يسجلها المسلسل الكوري "لعبة الحبار" الذي يصور لعبة البقاء بين أولئك الذين يعانون من ضائقة مالية يتركز اهتمام وسائل الإعلام الأجنبية عليه. حيث صرحت شركة نتتفلكس أمس بأن حوالي مائة وأحد عشر مليون أسرة في مختلف أنحاء العالم شاهدت المسلسل الكوري بعد مرور ستة وعشرين يوما من بدء عرضه.

يُشار إلى أن المسلسل "بريدجر تون Bridgerton" كان يحتل المركز الأول قبل عرض لعبة الحبار من حيث نسبة المشاهدة على نيتفلكس بعد أن شاهده اثنان وثمانون مليون أسرة في جميع أنحاء العالم بعد مرور شهر واحد على افتتاحه. وترى وسائل الإعلام الأجنبية أن رواج لعبة الحبار يعكس الاقتصاد الاجتماعي الغامق الذي لا يعاني منه الكوريون فقط بل وأيضا جميع شعوب العالم. وعندما سألت وسائل الإعلام الأجنبية المخرج "هوانغ دونغ هيوك 황동혁" المسؤول عن سيناريو وإخراج المسلسل عن خلفية إنتاج المسلسل، أوضح أن الخلفية هي فترة رئاسة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" وأزمة "ليمان برادرز". وقال في مقابلة مع الموقع الأمريكي المتخصص في الافلام "إيندي واير IndieWire" إن الرئيس ترامب أثار رعبا بين الناس ليس من خلال إدارة الشؤون الوطنية بل من خلال إدارة عرض اللعبة. وأشار إلى أن أزمة ليمان برادرز ضربت الاقتصاد الكوري وأنه أيضا عانى من صعوبات اقتصادية، وأن السنوات العشر الماضية شهدت عددا كبيرا من المشاكل، مشيرا إلى أن جميع شعوب العالم، خاصة الشباب الكوريين، أنفقوا جميع أموالهم على الاستثمار في العملات الافتراضية. وقال أيضا إن شركات تقنية المعلومات الكبيرة بما في ذلك فيسبوك وغوغل ونيفر قد برزت. ورغم أنها ابتكارية إلا أنها أصبحت غنية أيضا. ثم تولي ترامب الرئاسة الأمريكية. وأكد على أنه اعتقد أن موعد طرح "لعبة الحبار" أمام العالم قد حان بعد حدوث هذه الأمور. وعندما جاءت هذه المقابلة التي ذكر فيها المخرج هوانغ الرئيس ترامب، تناول عدد من وسائل الإعلام الأمريكية هذه المقابلة مرة أخرى وبكل اهتمام حيث قالت قناة "فوكس نيوز " في الثاني عشر من هذا الشهر إن انتخاب ترامب كان له تأثير على فكرة " لعبة الحبار'' وركزت على ملاحظات المخرج هوانغ بأن الرئيس السابق ترامب يشبه أحد كبار الشخصيات التي ترتدي قناعا مرصعا بالجواهر. وقالت إن هذا العرض هو تعليق على الرأسمالية والفجوة الاقتصادية بين الأثرياء والفقراء"، بينما قالت قناة " ذا هيل더힐" المتخصصة في الشؤون السياسية، إن الرئيس ترامب ساعد على إثبات أن العالم مستعد لهذا المسلسل.