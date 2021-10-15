العثور على ثعبان بحري نادر في نهر الهان

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من المتوقع أن يتم إطلاق سراح ثعبان بحر ذهبي نادر تم صيده مؤخرا في نهر هان، حيث إن صيادي الأسماك قرروا إطلاق سراحه بعد تفكير طويل. وقال الصياد "بارك تشان صو 박찬수 " في منطقة هيونغ جو إنه قرر إرجاع ثعبان البحر الذهبي الذي صاده بشبكة في نهر هان في منطقة كيم بو في الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الأول من هذا الشهر إلى الطبيعة. ويبلغ طول ثعبان البحر خمسة وخمسين سنتيمترا ووزنه خمسمائة غرام. وقال الصياد "كيم صون هو 김순호 " الذي كان يصطاد بالقرب من السيد جو إنه ظل يصطاد لمدة ستة عقود إلا أنه لم يرَ مثل هذا السمك النادر والقيم. وأضاف أن لون ثعبان البحر العادي أسود عادة، إلا أن لونه الذهبي يشير إلى الحظ السعيد حسب اعتقاده لأن الذهب يرمز إلى الخير والثروة. كما قال "لي وان اوك 이완옥" رئيس الجمعية الكورية لحماية الأسماك النهرية إن ثعبان البحر الذهبي الذي تم صيده هذه المرة ليس صناعيا بل طبيعيا ويعد متحورا نادرا.

يذكر أن آخر مرة كان قد تم فيها صيد ثعبان بحر ذهبي، كانت في نهر كوم في مقاطعة جنوب تشونغ تشنغ في شهر يوليو من عام ألفين وسبعة عشر. وفي ذلك الوقت قدر معهد "نيه سو ميون내수면" في المقاطعة أنه متحور. وقال رئيس جمعية صياد الأسماك في منطقة هينغ جو 행주 إنه تشاور مع عدد من صيادي الأسماك وغيرهم من أجل جمع الأفكار، وتوصل إلى إرجاعه إلى الطبيعة لأن ثعبان البحر الذهبي يمثل حظا سعيدا يجلب الخير والثروة، وقد قرروا إطلاق سراحه إلى نهر هان في ليلة العشرين التي يضيء فيها البدر إضاءة مشرقة.

تجدر الإشارة إلى أنهم كانوا قد خططوا لوضع ثعبان البحر الذهبي في زجاجة كبيرة من الكحول للاحتفاظ به كرمز للحظ السعيد في مكتب الجمعية إلا أنهم غيروا خطتهم لأنه من الأفضل إرجاعه إلى الطبيعة من أجل حفظ الحظ السعيد في منطقتهم إلى الأبد.