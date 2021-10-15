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يعتبر النظام الطبي في بلد ما أحد أهم العناصر التي تحدد المستوى العام لحياة الناس في ذلك البلد. وتزعم كوريا الشمالية أنها أنشأت نظاما طبيا منهجيا قائما على القانون ويوفر خدمات طبية مجانية للشعب. ولكن هل هذا هو الحال فعلا؟ نتعرف على النظام الطبي في كوريا الشمالية من "كيم يونغ هي" المنشقة الكورية الشمالية، والباحثة حاليا في مركز الاقتصاد الجديد لشبه الجزيرة الكورية، التابع لبنك التنمية في كوريا الجنوبية.

الباحثة "كيم يونغ هي " في مركز الاقتصاد الجديد لشبه الجزيرة الكورية، التابع لبنك التنمية الكوري:

كان والدي طبيبا. أتذكر أنني كنت أشم رائحة المطهرات عندما كان يعود إلى المنزل من العمل. في كوريا الشمالية، حيث لم يكن النقل متطورا بشكل جيد، كان الأطباء يمشون مسافات طويلة لزيارة المرضى لتوفير العلاج لهم. عندما كنت صغيرة، كان يتم توفير العلاج الطبي والأدوية مجانا، لذلك لم يكن الناس قلقين حقا بشأن المال. لكن الأمور تغيرت كثيرا بعد فترة المسيرة الشاقة، حيث انهار النظام الطبي السابق.





فيما يتعلق بالرعاية الصحية، تشدد كوريا الشمالية على العلاج الطبي المجاني، ونظام طبيب القسم، حيث يكون طبيب واحد مسؤولا عن عدد معين من الأسر في منطقة ما، والطب التقليدي. وتعتبر الرعاية الطبية المجانية هي أكثر ما تفتخر به كوريا الشمالية، حيث ينص قانون الصحة العامة في الشمال على أن الدولة توفر نظام رعاية صحية مجانية بشكل كامل وشامل. وبموجب هذا النظام، يتم خصم 1% من الأجر الشهري من الرواتب، بينما يتم دفع ثمن الفحوصات الطبية والوصفات الطبية والجراحة والأدوية من قبل الدولة. وقد بدأ تطبيق هذا النظام في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، وتم تنفيذه بالكامل في الستينيات، لكنه بدأ في الانهيار خلال ما يسمى بـ"فترة المسيرة الشاقة" في التسعينيات.

الباحثة "كيم يونغ هي " في مركز الاقتصاد الجديد لشبه الجزيرة الكورية، التابع لبنك التنمية الكوري:

عندما تضررت كوريا الشمالية بشدة من الانكماش الاقتصادي الشديد في التسعينيات، لم تتمكن العديد من المصانع والشركات من دفع الضرائب، مما أدى إلى حدوث انخفاض حاد في موارد الدولة المالية. كما عانت المستشفيات المحلية من صعوبات، حيث أجبرت العديد منها على الإغلاق، ولم تتمكن الدولة حتى من توفير الإمدادات الطبية الأساسية مثل المضادات الحيوية والغلوكوز والمحلول الملحي. وعندما كان الناس يذهبون إلى المستشفيات، كان يتوجب عليهم شراء الأدوية الموصوفة من السوق. منذ أن فرضت كوريا الشمالية الإصلاح الاقتصادي في يوليو 2002، تم فرض رسوم على المرضى مقابل بعض الخدمات الطبية، على الرغم من أن الدولة لا تزال تدعي أنها تقدم رعاية صحية مجانية. على سبيل المثال، يتم إعطاء المرضى كمية معينة من المضادات الحيوية، ولكن يتعين عليهم الحصول على مضادات حيوية إضافية، إذا لزم الأمر، بمفردهم. خلال فترة المسيرة الشاقة، على وجه الخصوص، لم تتمكن الدولة من الحصول على معدات طبية باهظة الثمن مثل أجهزة الموجات فوق الصوتية.

بعد المسيرة الشاقة في التسعينيات، كان نظام طبيب القسم، الذي تشيد به كوريا الشمالية باعتباره نظاما متفوقا لإدارة الصحة العامة، موجودا أيضا بالاسم فقط. أيضا تركز كوريا الشمالية بشكل كبير على الطب التقليدي، فليس من السهل عليها إحضار معدات وإمدادات طبية من الخارج بسبب العقوبات الدولية والصعوبات الاقتصادية، ولكن من السهل نسبيا الحصول على الأعشاب الطبية اللازمة للطب التقليدي محليا. ويقال إنه حتى الينابيع الساخنة تستخدم للأغراض العلاجية.

الباحثة "كيم يونغ هي " في مركز الاقتصاد الجديد لشبه الجزيرة الكورية، التابع لبنك التنمية الكوري:

في كوريا الشمالية، تعتبر الينابيع الساخنة أكثر من مجرد التبلل في الماء الدافئ. عندما كنت في كوريا الشمالية، رأيت امرأة كانت تعاني من مشكلة في الحمل. ذات يوم، ذهبت إلى ينبوع ساخن. لدهشتي، حملت بعد ستة أشهر. يختار بعض الناس الذهاب إلى الينابيع الساخنة للعلاج عندما يعانون من مشاكل جلدية أو آلام في المعدة. في الواقع، تعتبر الينابيع الساخنة نوعا من المرافق الطبية المساعدة في الشمال. يُعتقد أن الماء الساخن الطبيعي مفيد في حالات التهاب المعدة المزمن والنقرس والأكزيما المزمنة والقوباء وكذلك أمراض المعدة والجلد. تم إنشاء مستشفى بالقرب من منطقة الينابيع الساخنة لعلاج المرضى.

في كوريا الجنوبية، يمكن الاتصال برقم 119 في حالات الطوارئ، حيث يتم نقل المريض إلى أقرب مستشفى في سيارة إسعاف وعلى متنها طاقم طبي. أما في كوريا الشمالية، فمن المفترض أن يتصل المرضى بأنفسهم بالمستشفى، ولا توجد سيارات إسعاف كافية.

الباحثة "كيم يونغ هي " في مركز الاقتصاد الجديد لشبه الجزيرة الكورية، التابع لبنك التنمية الكوري:

لا يوجد نظام للرعاية الطارئة في كوريا الشمالية. بعد أن جئت إلى كوريا الجنوبية، سقطتُ وتعرضت لكسر في معصمي. اتصلت بـ119 لأول مرة، ووصلت سيارة إسعاف في غضون عشر دقائق ونقلتني إلى غرفة الطوارئ في أقرب مستشفى. بشكل مثير للدهشة، خف ألمي بسرعة. في كوريا الشمالية، عندما يمرض شخص ما فجأة، قد يستخدم سيارته الخاصة للذهاب إلى المستشفى. ولكن هذا هو الحال بالنسبة للأثرياء. بشكل عام، يخبر المريض جاره بأنه مريض، ويهرع الجار إلى عيادة محلية. ثم يقوم الطبيب المسؤول عن المنطقة بزيارة المريض. وإذا لم يستطع الطبيب التعامل مع الموقف، فإنه يعود إلى العيادة ويطلب من العيادة نقل المريض. العملية برمتها تستغرق وقتا بالطبع. أعتقد أن الوضع قد تحسن هذه الأيام، لأن العديد من الكوريين الشماليين لديهم الآن هواتف محمولة. لكن البنية التحتية الطبية لا تزال سيئة للغاية في المناطق النائية والقرى.

قد يبدو أن كوريا الشمالية رتبت نظاما منهجيا للرعاية الصحية قائما على القانون. لكن في الواقع، فإن المرافق والإمدادات الطبية غير كافية على الإطلاق. علاوة على ذلك، يتم تطبيق خدمات الرعاية الصحية المجانية التي تشيد بها كوريا الشمالية على كبار المسؤولين فقط، كما تتنوع الخدمات الطبية للمواطنين بشكل كبير حسب أوضاعهم الاجتماعية.

الباحثة "كيم يونغ هي " في مركز الاقتصاد الجديد لشبه الجزيرة الكورية، التابع لبنك التنمية الكوري:

عيادة "بونغ هوا" في بيونغ يانغ مجهزة تجهيزا جيدا بغرفة للطوارئ وغرف للعلاج وغرف للعمليات، ومختبرات. تخرج طاقمها الطبي من كليات محلية مرموقة أو درسوا في الخارج. على عكس العديد من المستشفيات الأخرى في البلاد، فإن الغرف كلها مجهزة بمرافق تكييف هواء وتدفئة، مع إمدادات كافية من الماء الساخن. العيادة لديها معدات طبية متطورة وأدوية مستوردة، وأيضا الطعام هناك رائع ولا يحدث انقطاع للتيار الكهربائي أبدا. هذا أمر طبيعي بالنظر إلى أن القائد الأعلى يتم علاجه هناك. في الشمال، توجد مستشفيات لعامة الناس، بينما تخدم بعض المستشفيات الطبقة المتميزة فقط، مما يشير إلى عدم المساواة في الرعاية الصحية. أيضا، توجد جميع المستشفيات الجيدة في بيونغ يانغ. يحتاج أولئك الذين يعيشون في المقاطعات المحلية إلى الحصول على شهادة سفر إذا كانوا يريدون الذهاب إلى مستشفى في العاصمة. لكن من الصعب جدا الحصول على تلك الشهادة. هناك تفاوتات كبيرة في الرعاية الطبية بين مواطني بيونغ يانغ والمقيمين في مناطق أخرى، وبين من هم في السلطة وأولئك الذين ليس لديهم أي شيء.

المستشفيات في المقاطعات المحلية في كوريا الشمالية متخلفة كثيرا عن تلك الموجودة في بيونغ يانغ من حيث جودة المعدات والخدمات الطبية. ولهذا السبب، تدير الدولة نظاما للعلاج عن بُعد، حيث ترتبط المستشفيات في العاصمة مع تلك الموجودة في مناطق أخرى من خلال الفيديو. وتخطط كوريا الشمالية لتوسيع الخدمات الطبية عن بعد، والتي تسميها "نظام الخدمة لمسافات طويلة".

الباحثة "كيم يونغ هي " في مركز الاقتصاد الجديد لشبه الجزيرة الكورية، التابع لبنك التنمية الكوري:

يشاهد الأطباء في بيونغ يانغ أطباء آخرين في المناطق المحلية وهم يعالجون المرضى من خلال الفيديو ويقدمون المشورة. هذا يعني أن الأطباء في مناطق مختلفة يعملون معا لعلاج المرضى من خلال نظام "خدمة المسافات الطويلة". يساعد هذا النظام الأطباء على تقليل الأخطاء ويضمن رعاية طبية أفضل ومجانية للمرضى في المقاطعات المحلية. يقدم الأطباء المهرة الذين يستخدمون معدات طبية متطورة في بيونغ يانغ المساعدة عن بُعد للأطباء في المناطق المحلية، لذلك فإن هذا النظام مفيد للمرضى هناك بالطبع، بينما يمكن للأطباء في المناطق النائية أيضا تعلم المزيد وتحسين مهاراتهم. ومع ذلك، أعتقد أنه من الصعب على الدولة حل التفاوتات الإقليمية في الرعاية الصحية من خلال هذا النظام وحده.

ببساطة، لا توجد أجهزة طبية وأدوية أساسية كافية في كوريا الشمالية بسبب سياسة إغلاق الحدود لمنع دخول فيروس كورونا. من غير المؤكد ما إذا كان بإمكان كوريا الشمالية استعادة نظامها الطبي المنهار من خلال بعض الحلول البديلة مثل العلاج الطبي عن بعد.