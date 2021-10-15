(13) 애들 장난이야?

준아 : 그동안 감사했습니다.

شكرا لكم على كل شيء.

순정 : 그래요 준아씨. 내 허락 없이 그렇게 혼인신고 한 건,

حسنا يا جون-آه، في الحقيقة حتى عندما أفكر الآن أنك قمت بتسجيل

내가 지금 생각해도 너무 서운하지만

الزواج بدون موافقتي أشعر بالحزن والغضب،

그래도 뭐 헤어진다니까. 서류 정리 확실하게 해 줘요.

ولكن بما أنك قلت إنكما ستنفصلان، تأكد من أن اكتمال الأوراق الرسمية بشكل جيد.

준아 : 네.

نعم.

만정 : 준아씨 진짜 실망이네. 혼인신고가 애들 장난이야? 어?

لقد أشعرتني بالإحباط. هل تسجيل الزواج لعب أطفال، ها؟

사랑이 그렇게 쉬워? 뭘 이랬다 저랬다 그렇게 하는 거야.

هل الحب بهذه السهولة بالنسبة لك؟ كيف تكون مترددا بهذا الشكل؟

شرح التعبير

التعبير مكون من كلمتين

الأولى، 애들: 아이들أولاد أو أطفال

الثانية، 장난: يعني لعبة أو شيء بلا أهمية أو نقوم به للتخلص من الملل.

يستخدم التعبير لتوبيخ شخص ما لقيامه بالتفكير بسهولة وعدم تأني في أمر يحتاج للتركيز والتفكير بحكمة. كلمة 장난 عادة تعني لعب أطفال للتسلية والتخلص من الملل ولكن يمكن استخدامها لوصف ما يفعله الشخص إذا كان قام بشيء في غاية الأهمية بدون تفكير أو حكمة كأنه لعب أطفال.





شرح الأمثلة

① 가: 저희 결혼 안 하기로 했어요.

أ‌. لقد قررنا عدم الزواج.

나: 결혼이 애들 장난이니? 우리가 그렇게 반대해도 결혼하겠다고 고집부릴 때는 언제고.

ب‌. هل الزواج لعب أطفال؟ ألم يكن تصميمك على الزواج على الرغم من معارضتنا قبل أيام وحسب.





② 가: 나 이 집으로 할게.

أ‌. لقد اخترت هذا البيت.

나: 아니, 집 사는 게 애들 장난이야? 어떻게 한번 슬쩍 보고 결정할 수가 있니?

ب‌. هل اختيار بيت لعب أطفال؟ كيف يمكنك اتخاذ القرار بمجرد رؤية البيت مرة واحدة؟



