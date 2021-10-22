صناعة السياحة الكورية تستعيد حيويتها مع تطبيق نموذج التعايش مع كورونا

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منذ بدء انتشار فيروس كورونا، كان هناك الكثير من القيود علي السفر الى الخارج وأيضا في الوجهات المحلية. ومع ذلك، في الآونة الأخيرة، يستمتع المزيد من الناس "بالسفر بمفردهم"، حيث يمكنهم إعادة شحن أجسامهم وعقولهم مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي. في الوقت الحاضر، أصبح تناول الطعام بشكل فردي ثقافة اجتماعية، كما أن "السفر فرديا" أيضا يكتسب شعبية بشكل مضطرد منذ عدة سنوات. وعلى وجه الخصوص، هناك زيادة ملحوظة في عدد الأشخاص الذين يستمتعون بالسفر بمفردهم، خاصة بين جيل الشباب في العشرينات والثلاثينيات من العمر.

ومن ناحية أخرى، أعلنت الشركة الكورية "Jeju Air" للطيران منخفض التكاليف في الثالث عشر من الشهر الجاري أنه نتيجة لتحليل اتجاه الركاب الفرديين على الرحلات الداخلية من يناير إلى أغسطس من هذا العام، فإن 35% من جميع الركاب كانوا مسافرين فرديين. كما يُظهر استطلاع السفر الوطني لعام 2020 الذي نشرته منظمة السياحة الكورية في يونيو أن عدد الأشخاص الذين يستمتعون بالسفر بمفردهم آخذ في الازدياد.

الجدير بالذكر أنه نظرا للتزايد السريع في عدد الأسر المكونة من شخص واحد، حيث يمثل عددها أكثر من 40% من جميع الأسر في كوريا، فمن المتوقع أن يُغير نمط حياتهم الاقتصاد والثقافة في المستقبل بشكل عام. في هذا السياق، تحاول العديد من شركات الطيران المحلية أيضا جذب المسافرين الفرديين من خلال أنشطة التسويق المختلفة. وعلى وجه الخصوص، أولئك الذين يستمتعون بالسفر بمفردهم من خلال تقديم حزمة سفر لشخص واحد في جزيرة جيجو. وتعتبر جزيرة جيجو واحدة من أكثر وجهات السفر شعبية لأولئك الذين يستمتعون بالسفر بمفردهم حيث يوجد العديد من الأشياء التي يمكن رؤيتها في أثناء الاسترخاء في الطبيعة الجميلة. لحسن الحظ،

تجدر الأشارة الى أن صناعة السياحة تستعيد حيويتها تدريجيا حيث من المرجح أن تتبنى الحكومة نموذج "التعايش مع كورونا" لاستعادة الحياة اليومية على مراحل مطلع الشهر القادم.