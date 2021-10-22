اللاعب سون هنغ مين يطلق فيديو للترويج للسياحة في كوريا

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سيقدّم اللاعب "سون هنغ مين"، الذي يلعب في نادي توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز، والمنتخب الكوري الوطني لكرة القدم، 7 عوامل جذابة للسياحة الكورية إلى العالم. حيث سيتم إطلاق فيديو ترويجي صوّره في أثناء إقامته بين كوريا والمملكة المتحدة للعالم اعتبارا من اليوم من خلال وسائل الإعلام عبر الإنترنت مثل قناة يوتيوب الخاصة بمنظمة السياحة الكورية وفيسبوك، بالإضافة إلى خدمة الشبكات الاجتماعية الشخصية الخاصة باللاعب سون هونغ مين. وكانت قد أعربت منظمة السياحة الكورية عن الصورة الإيجابية الفريدة لسون هونغ مين وسحر السياحة الكورية بِسبع طرق، باعتبار أن سون هونغ مين يلعب حاليا في توتنهام هوتسبير والمنتخب الكوري الوطني مرتديا القميص رقم 7. وتشمل العوامل السبعة الجذابة : عاطفي (Passionate)، سريع (Fast)، إبداعي (Creative)، ذكي (Smart)، ممتع (Fun)، محبوب (Lovable) ومذهل (Spectacular). حيث أن هذه الكلمات تعبّر جيدا عن صورة سون الإيجابية وسحر السياحة الكورية. ومن ناحية أخرى، في المملكة المتحدة مؤخرا، تم عرض إعلان مع صورة سون في حافلة ذات طابقين كانت تسير ذهابا وإيابا بين وسط مدينة لندن واستاد توتنهام. وموضوع هذا الإعلان هو "هذا ما أفكر به في كوريا. ما رأيك في كوريا؟".

أفي هذا الصدد، قال مدير السياسات التابع لوزارة الثقافة والرياضة والسياحة " أنه من خلال المواد الترويجية التي يظهر فيها سون هونغ مين، الذي يتمتع بشهرة وشعبية عالمية، نتوقع أن يزداد الوعي بالسياحة الكورية بشكل أكبر بعد انتهاء جائحة كورونا". ونظرا لأن اللاعب سون هونغ مين قام شخصيا بالترويج وإجراء مقابلات السياحة الكورية باللغة الإنجليزية بطلاقة في هذا الفيديو الإعلاني، فمن المتوقع أن يترك انطباعا عميقا ليس فقط على مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم، ولكن أيضا لدى المهتمين بالثقافة الكورية. حيث يقدّم سون هونغ مين أداء رائعا في الدوري الإنجليزي الممتاز مع أكثر من 600 مليون مشاهد حول العالم. لذلك، ستساعد المواد الترويجية السياحية الكورية التي يظهر فيها سون على نقل سحر كوريا بشكل أكثر فعالية إلى السياح الأجانب المحتملين بمن في ذلك مشجعو كرة القدم في جميع أنحاء العالم. ومع زيادة معدل التطعيمات ضد فيروس كورونا في كوريا وخارجها، ستُستأنف السياحة الدولية تدريجيا وستصبح المنافسة لجذب السياح من كل دولة أكثر شراسة في المستقبل. ومن خلال هذا الفيديو الترويجي، يأمل في أن يشعر الكثير من الناس حول العالم بسحر السياحة الكورية وأن يؤدي ذلك إلى زيارتهم لكوريا.