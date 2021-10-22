إعجاب كبير بقصة شخص نجح في تسديد ديونه

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تجذب إحدى الصور الفوتوغرافية التي طرحها أحد الناشطين في مجتمع الإنترنت اهتماما كبيرا هذه الأيام في كوريا، وهي صورة لمائدة احتفالية متواضعة أعدها لأول مرة بعد تسديد جميع ديونه الناتجة عن رعاية وتمريض أمه والتي بلغت قيمتها ثمانين مليون وون، أي ما يعادل حوالي ستة وستين ألفا وسبعمائة دولار. وتضم الصورة التي كشف عنها الكاتب مائدة متواضعة مكونة من طبق للفطائر من المخلل الكوري التقليدي "كيمتشي" والقليل من المأكولات الأخرى. وبعد أن قرأ ناشطون آخرون قصته حول القيام بمختلف الأعمال المؤقتة بما في ذلك العمل في مطعم وقيادة السيارات بالوكالة وهو ينام لمدة أربع ساعات فقط يوميا خلال السنتين الماضيتين، كتبوا كلمات شكر وتشجيع قائلين إن قصته تقدم لهم حافزا. وكان قد أوضح الكاتب أنه اشترى مكونات المائدة وهو في طريقه إلى البيت بعد تسديد آخر قسيمة من ديونه. وحول سبب اقتراضه قال إن أمه كانت مريضة جدا ولهذا فإنه أنفق جميع الديون على عملية جراحية وأدوية لها، موضحا أنها ماتت بعد ذلك، لكنه اضطر إلى الاقتراض بسرعة بسبب انعدام المال عنده في ذلك الوقت. وأضاف أنه اشترى فطيرتيْ كيمتشي من مطعم قريب من بيته مقابل ستة آلاف وون أي ما يعادل خمسة دولارات، لإعداد المائدة. وقال إن المائدة قد يبدو أنها متواضعة جدا للآخرين لكنها الأكثر قيمة بالنسبة له. فالحياة لم تسر على ما يرام مثلما كان يعتقد، ولكن رغم أن حياته شاقة ورغم التعب والإرهاق، يأتي يوم مشرق. وتمنى لقراء مقالته حظا سعيدا دائما.

وعلّق الذين قرؤوا مقالته قائلين "هناك الكثير من أولئك الذين يقعون في الإحباط عندما تضربهم المشاكل إلا أنك نجحت في التغلب عليها متزودا بالمسؤولية". و"ضع صورا للمزيد من الأطباق اللذيذة في المرات القادمة". وردا على تعليقات التشجيع، قال الكاتب إنه يشكر الجميع وأنه كان حزينا جدا على وفاة أمه ولهذا فقد نام أربع ساعات فقط كل يوم وكان يعمل فقط دون فراغ من أجل منع ورود أي فكرة إليه. وبفضل قيامه بالعمل دون إجازة استطاع تسديد ثمانين مليون وون بالكامل خلال عامين. كما قال إن السبب في كتابة المقالة يرجع إلى أنه أعد مثل هذه المائدة لإرضاء رغبته لأول مرة منذ فترة طويلة، مؤكدا أنه سيحاول حفظ المائدة في ذاكرته كلما واجه صعوبات طوال حياته.