عرض ثقافي كوري في مقر الأمم المتحدة بنيويورك

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صرحت وزارة الخارجية الكورية مؤخرا بأنها ستنظم عرضا ثقافيا خاصا ليوم الأمم المتحدة في قاعة الاجتماعات في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية يوم الحادي والعشرين من هذا الشهر بتوقيت أمريكا احتفالا بيوم الأمم المتحدة. يذكر أن الأمانة العامة للأمم المتحدة ظلت تنظم عروضا ثقافية في القاعة الأممية بالتعاون مع حكمات الدول الأعضاء بمناسبة قدوم يوم الأمم المتحدة الذي يصادف الرابع والعشرين من أكتوبر من كل عام. واحتفالا بالذكرى الثلاثين على انضمام الكوريتين إلى الأمم المتحدة هذا العام، أعدت الحكومة الكورية الجنوبية عرضا ثقافيا بعنوان "التعافي المشترك من أجل السلام والازدهار". ومن المتوقع أن يلقي كل من الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس" ورئيس الجمعية العامة السادسة والسبعين "عبد الله شاهد" والسفير الكوري الجنوبي جو هيون 조현، كلمات تهنئة.

الجدير بالذكر أن لاعبتي الكمان " أنجيلا وجانيفر 안젤라·제니퍼 " عزفتا مقطوعة "بيتشو بانتازيوسو 페초 판타지오소 " التي ألفها الموسيقار الكوري " يون إيه سانغ윤이상" في عرض احتفالي بالانضمام المشترك للكوريتين في الأمم المتحدة في عام ألف وتسعمائة وواحد وتسعين. وبعد مرور ثلاثين عاما من ذلك، ستعزف هاتان الموسيقيتان نفس المقطوعة في العرض القادم مما يعطي الحدث معزى خاصا. كما ستقدم مغنية السوبرانو الكورية "سين يونغ اوك신영옥" عرضا مباشرا في نيويورك، وسوف تشارك من سيول الفرقة الغنائية الشعبية "إسبا에스파" وأوركسترا "كويانغ" والسوبرانو "كيم يونغ مي 김영미 " ولاعب البيانو "يو يونغ اوك유영욱" من خلال فيديوهات مسجلة مسبقا. وسوف يتم بث العرض الثقافي الكوري بثا حيا عبر موقع الإعلام الرسمي للأمم المتحدة على الإنترنت "UN Web TV" وموقع وزارة الخارجية الكورية على يوتيوب، وقناة "ذا كي بوب 더 케이팝 ".