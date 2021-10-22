افتتاح مهرجان أفلام المرأة في جزيرة جيجو





افتتحت يوم الأربعاء 20 أكتوبر الدورة الثانية والعشرون لمهرجان أفلام المرأة في جزيرة جيجو الذي يستهدف نشر ثقافة المساواة بين الجنسين في الحياة اليومية. وفي مهرجان هذا العام الذي سيستمر خمسة أيام، سيتم عرض خمسة وأربعين فيلما تحت شعار "صوتك، وجنبا إلى جنب" في عدد من دور السينما المنتشرة في الجزيرة. وكانت قد أقيمت مراسم الافتتاح في الساعة السابعة من مساء أمس، حيث عُرض فيلم "الطريق إليك" الذي أخرجته المخرجة الكورية "بيون غيو ري 변규리 " هذا العام باعتباره فيلما افتتاحيا. وقد ظل مهرجان جيجو يقدم عددا من الأفلام التي تعترض على التمييز والكراهية وتحمل نظرات سلبية إلى الضعفاء اجتماعيا بمن فيهم المرأة. ورغم استمرار جائحة كورونا يستمر المهرجان في تقديم أعمال سينمائية تعترض على التمييز والكراهية وتتحدث عنها، وأيضا تصوير الجهود الرامية إلى التضامن والتغيير. في هذا السياق، قالت رئيستا لجنة تنظيم المهرجان "لي يانغ شين وكانغ اون مي 이양신·강은미 " إن مهرجان جيجو ظل يلعب دور بوابة الاكتشاف والتعريف بأصوات النساء المتنوعة الموجودة في العالم، مؤكدتين على أن الخمسة والأربعين فيلما التي تم إنتاجها في مختلف أرجاء العالم من أجل المساواة والسلام والتعاطف والتعاضد، تنتظر المشاهدين.